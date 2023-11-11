台版《梨泰院class》演員名單曝光　「文青女神」袁澧林有份

由韓國男神朴敘俊與金多美主演的韓劇《梨泰院class》，於2020年初播出時紅遍亞洲，在台灣更掀起追劇風潮，劇中飾演變性人的演員李周映，又帥又美的角色也引發熱烈討論。近日傳來翻拍成台版的《來！金來號！》，前日（9日）公布演員陣容，包括周興哲、「香港文青女神」袁澧林、「台劇女神」邵雨薇，演員名單令人期待，其中跨性別主廚角色，則由近年轉往戲劇發展的林思宇（宇宙）擔綱演出。

《來！金來號！》將於12月開拍，主要演員周興哲、袁澧林、邵雨薇、黃冠智、林思宇、吳思賢（小樂）、林敬倫前日公開亮相。曾角逐金馬影后的袁澧林，是首次赴台參與劇集拍攝，她表示當初看完劇本就很喜歡，非常期待在台灣工作：「我飾演網紅出身的餐廳經理，她的聰明機智和生意頭腦，是我讀完劇本就很想挑戰的地方，尤其中文的部分我會多加努力，現在每天都會有一位台灣的工作人員跟我聊天一小時，先加強中文還有學台語。」

林思宇頂著台大農業經濟學系研究所高學歷，以女子團體A'N'D出道，主持節目《完全娛樂》表現亮眼，後來更陸劇拍了《月村歡迎你》、《台北女子圖鑑》等劇，這次挑戰跨性別主廚角色，她說：「我事先田調跨性別者的世界，聊完很想詮釋他們真實的故事。」也希望透過自己的聲線及體態，能把細節表現出來。提到近期努力上廚藝課、調酒課，也很喜歡這部很多元的故事：「齊聚不一樣個性的角色，希望到時候呈現出不一樣的金來號。」