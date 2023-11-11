冠軍級Race Queen　賽場鬥「瀛」格

多個賽車盛事於11月在香港及鄰近地區舉行，不僅世界級車手雲集，仲有一眾賽車女郎與車迷見面。提到Race Queen，又點少得發源地日本呢！有別於其他國家只屬賽場的輔助角色，日本賽車女郎被視為偶像。今次為大家介紹3位冠軍級人馬，樣靚身材正兼人氣極高，同場仲會教埋大家去邊度學賽車，齊齊投入賽事熱潮。

最有才 開微博圈粉

24歲的ANON是中日混血兒，最初以藝名「みかみ」於2019年出道擔任賽車女郎，同年11月加入偶像團體「Predia」作雙線發展，僅年多時間便奪得日本賽車王后大賞2020最優秀新人獎、周刊Playboy獎及東京電視台獎三大獎項，相當厲害。擁有標誌五官、F Cup上圍及168cm身高的她，不時在IG大派福利圖。

ANON自小精通中文及日文，大學時則主修英文，曾在TOFEL國際英語測驗獲得700分好成績；早前更以網名「芒果酸奶Zzz」經營微博，以中文跟粉絲互動，深明圈粉之道。另外她還懂得彈鋼琴、跳芭蕾及打網球，堪稱才女一名。目前ANON在中日兩地發展不俗，最近還參與國際超級模特兒大賽的中國區總決賽向夢想進發。

ANON

IG: anon_551

追蹤人數: 約12.1萬人

最美臀 橫掃寫真界

佐佐木萌香今年25歲，出身於埼玉縣，原本是在羽田機場工作的地勤人員，後來被星探發掘，於2019年正式以賽車女郎身份出道，於2021年更獲得賽車王后大賞亞軍，同年進軍寫真界，並勇奪年度寫大賞「突破賞」。如今她在車模界仍十分活躍，無論車展、比賽、私影都可見其蹤迹，更不時擔任主持工作，實行多棲發展。

萌香留有一頭清爽短髮，加上人如其名「萌」度十足，辨識度甚高。不過她最誘人的是又大又圓的美臀，無論是比堅尼泳裝，還是保守的連身賽車女郎服飾，總會突出這個賣點。今年她便獲得由記者編輯選出的寫真大賞冠軍，並將於12月舉行簽名會，想見佢真人就咪錯過啦！

佐佐木萌香

IG: moeka_sasaki

追蹤人數: 約7.6萬人

最活躍 螞蟻腰示人

賽車女郎的服裝向來頗為「涼快」，布料少且性感，以凸顯女士的S形身材，在芸芸日本Race Queen團隊中又以「Weds Sport Racing Gals」最受歡迎，她們正是以精心設計的服裝而聞名。最近她們騷出藍色半透視裝叫人眼前一亮，當中一位女主角是日南まみ，若隱若現下其「螞蟻腰」更顯纖細，相片一出旋即在網絡洗版。

日南まみ於北海道出生，經社交平台入行成為模特兒，之後於2019年在車模界活躍起來，以賽車女郎身份出席大大小小的賽車活動。除了IG，活躍的社交媒體還有X（Twitter）、Tiktok及Threads等，積極與粉絲交流，狂熱粉絲更會專程到賽場拉起橫額為她打氣；去年她獲得日本RQ大賞「Adam賞」時就答謝其粉絲支持呢！

日南まみ

IG: _maaamiy_

追蹤人數: 約14.4萬人