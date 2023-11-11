【Bethの食卓】大根由頭到根都係寶

前陣子專欄內有為大介紹過臘味，而它的絕配是大根，我們就趁立冬後也細說大根。

蘿蔔在日本被稱之為「大根」，也有被稱「平民人參」。白蘿蔔是亞洲人超愛吃的一種食材，除了中國人愛吃，韓國和日本也特別喜歡用白蘿蔔來製作美味的食物，大根更是日本人心目中喜愛蔬菜的榜首。

白蘿蔔品種多不勝數；高矮長短、燕瘦橫肥，每個「佳麗」都擁有白白淨淨膚色，各具氣質特色。當中較廣泛的分類為：長春大根、白玉大根、春玉蘿蔔等。

長春大根

是韓國培育出來的，「身材」較大型，絕大多數是圓筒形，一根重量約900-1,100克。它非常早熟而且產量亦多，每年一到韓國醃泡菜季節，就有大量蘿蔔等着被收割。它的肉質細密，口感甜辣；又以春季出產的品質最好。

白玉大根

是日本新一代白蘿蔔品種，屬於低溫巨大型，表皮純白色，也是圓筒形，根長大約35-40毫米，單重甚至比長春大根還要重，大約是1,200-1,500克。白玉大根整齊度很高，且抗病性强，表面光潔且白亮，辣味比較適中，很少會有彎曲、劣根等現象，產量高且栽培技術簡單，出產的品質很穩定。這也是我最愛的品種之一，因水分充足用於燜煮，鮮甜味十分突出。

春玉蘿蔔

抗寒性比較强的蘿蔔品種，葉片數量很少且多數是直立生長，很適合密集化種植，肉質非常脆生，畸形和劣根都很少有。冬季可以首選春玉蘿蔔。長江以北就有種植；它抗熱，表皮光滑度好，根皮純白，沒有青頭現象，根長到30-35厘米，且肉質根光滑，質脆味甜，極少有裂根出現，這個品種就最適合做臘味蘿蔔糕了！

全世界最長的品種

日本還有一種鼎鼎大名的大根叫「守口蘿蔔」，是全世界最長的蘿蔔，長度超過1米尺（最長的接近2米尺）。守口蘿蔔有16個品種之多，是日本守口市的傳統蔬菜，主要作為泡菜食用。據說是因為豐臣秀吉在守口吃了一種漬物的長蘿蔔而大加讚賞，並將其命名為「守口漬」，因此製作用的白蘿蔔也被稱為「守口蘿蔔」。

守口市因明治後期以後的住宅開發而衰落，在全國範圍內，這裏種植的蔬菜主要是愛知縣和岐阜縣的木曾川沿岸種植的，在那裏收穫的蔬菜被稱為「守口漬」。於2005年，守口市和守口都市農業研究會共同努力，復興了守口市的「守口蘿蔔」，並於2007年8月29日被大阪府認證為「浪速傳統蔬菜」。

一根蘿蔔要分三段吃？

日本人對吃大根是十分講究的！他們根據蘿蔔每部分的水分和辣度，做法也相應不同。比如蘿蔔的頭部較甜、水分較多，適合做涼拌或沙律；而中間相對中和，用來燉煮則最合適；根部會偏辣，纖維較多，適合油炸。

日本人對食品之珍重就是連蘿蔔葉子都要物盡其用，我們經常吃的魚生盆底部，都有蘿蔔葉子切絲及白色蘿蔔絲墊着，他們覺得連根帶葉一起吃，才能吸收完整的養分。在長壽飲食法中叫「一物全體」，日本大多數人都是一口魚生、一口蘿蔔絲這樣吃。蘿蔔讓魚生保持新鮮，同時也襯托出魚生的美味。壽司就更不用說了，大多數壽司卷的黃色脆脆瓜，就是醃製過的蘿蔔條，軟熟的米飯＇清脆的蘿蔔，搭配起來口感豐富。

日式醃蘿蔔最著名一定要提到日本的曹洞宗永平寺，每年冬天都會將一萬根白蘿蔔放入木桶，醃漬一年，提供給僧侶們及修行人，這種醃蘿蔔有一個獨特的名字，稱為「沢庵漬け」。

蘿蔔怎麼醃製呢？

1. 先將蘿蔔洗乾淨，然後切成條狀或粒狀，晾曬至八成乾備用。

2. 香油燒熱，加入辣椒粉炸至微黃後倒入蘿蔔乾內拌勻。

3. 將食鹽、白糖、花椒、大料（即八角或八角茴香）放入鍋內加水熬開，待涼後倒入缸內，與蘿蔔乾拌勻，每天翻動一次，15天左右即為成品，要求呈紅黃色。

白蘿蔔的功效和作用

．一般人都可食用白蘿蔔，慢性及氣管炎、皮膚乾燥者、糖尿病患者適宜吃白蘿蔔，具止咳化痰之功。

．減肥瘦身消水腫：白蘿蔔富含大量消化酵素，能分解堆積在體內的脂肪，促進腸胃蠕動，把老廢物質排出體外。

．對抗呼吸道病毒：白蘿蔔中含有的干擾素誘生劑能刺激胃腸黏膜，起到抗病毒感染的作用。

．煮熱後外敷可治療風濕。

．有一定抗癌作用：白蘿蔔中含有多種酶，能消除致癌物質，避免使細胞發生突變的作用，達到抗癌目的。

注意事項

蘿蔔性偏寒涼而利腸，脾虛泄瀉者慎食或少食；時胃潰瘍、十二指腸潰瘍、慢性胃炎、單純甲狀腺腫、先兆流產、子宮脫垂等患者忌吃。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問