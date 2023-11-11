創意混搭Nikkei Cuisine

Nikkei Cuisine指的是日系秘魯菜，或許大家好難將南美洲的秘魯，與港人熱愛的旅勝地日本聯繫在一起，然而，早在19世紀，已有大量日本人移居秘魯，將自家傳統與融入當地飲食文化之中，打造出別具一格的Nikkei Cuisine。近日不但有享譽國際的日系秘魯餐廳回歸香港，亦有人氣餐廳推出全新風味菜單，讓大家再次細味到這股獨特的滋味！

世界級名廚主埋

日本於19世紀正值經濟低迷，很多日本人決意向外發展，當時剛開始發展的南美洲正是其中一個選擇。有日本人移居秘魯後，因懷念日本菜式，於是利用當地的藜麥、辣椒和調味料等食材，結合日式烹飪手法，打造出富創意的日系秘魯菜。

星級名廚松久信幸師傅曾於秘魯工作3年並開設壽司店，深受當地飲食風格影響，融入兩地菜系的優點，打造出滲秘魯風格的日本菜。之後他陸續到阿根廷、美國和日本居住和工作，繼1987年在美國加州開設了日本餐廳後，於1994年在紐約開設首間日系秘魯餐廳，隨即成為人氣熱點，並獲得多個獎項。現時餐廳於全球有51間分店，享譽國際。早在2006年，他在尖沙咀香港麗晶酒店開設Nobu全球第6間分店，是日本以外第二間亞洲分店。早年因酒店翻新而暫停營業，近日宣布重磅回歸。

提到餐廳招牌菜，首推經典的油甘魚配南美辣椒，松本師傅曾在偶然機會下，發現兩款食材結合，味道非常夾，因此他以Jalapeño辣椒代替日本芥末，再加點柚子豉油和芫荽，為香辛的味道加添一絲清新餘韻。想一次過感受多重鮮味，集合八爪魚、車海老和吞拿魚等製作的新菜式「薄切海鮮刺身」，獨特的醃漬醬汁用秘魯特產Aji Amarillo辣椒加調味料調配，讓海鮮的酸、辣、爽、香在口腔一次過爆發出來。

招牌菜以外，餐廳亦推出多款新菜式，一道「皇帝蟹腳天婦羅配柚子汁」，吃時除配清甜的西瓜，還有南美辣椒和芫荽，鮮嫩多汁又清爽。另一道香烤智利銀鱈魚，吃時蘸加了兩款秘魯辣椒製作的串燒醬汁和柚子汁，為魚肉帶來一絲絲酸甜滋味。愛佐酒的話，結合兩地元素打造的香辣三文魚粟米餅最好不過，三文魚刺身加辣味噌醬汁拌勻，無論和清酒或雞尾酒都相當匹配。

醉人香氣添食欲

美食講究色香味俱全，菜式講究味道和擺盤外，誘人的香氣也是一個重要指標。中環日系秘魯菜居酒屋Tokyolima秘魯烹飪總監Arturo Melendez以穆罕默德一句「香水是喚醒靈魂的食物」作靈感，以煙熏、柑橘、花香、果香和泥土氣息等不同的香味作媒介，和主廚Justin聯手打造全新的醉人系列。

無論男士或女士，都愛用香水提升個人魅力，大廚以此作靈感，打造出芬芳的「食用香水」。用油甘魚和吞拿魚混搭出H&M2，上桌時噴點用樺樹皮製作的「Corteccia di Bettulla」食用香水，為菜式加添煙熏氣息。至於檸檬汁醃鱸魚，魚肉加配料和秘魯醬汁等拌勻，再噴用檸檬葉製作的「Foggily di Limone」食用香水，香水內的柑橘香氣和醃魚肉可謂最佳配搭。

除此之外，抹上秘魯黑辣椒醬和哈里薩蒜蓉醬燒烤的醬烤茄子，散發濃郁的辛香，惹味又開胃。煙熏牛油龍蝦除用蝦醬、Aji Amarillo作配外，還用浸泡過波本威士忌的橡木來煙熏，令香氣更澎湃。傳統的秘魯牛心串燒，是用啤酒和Aji Panca辣椒、鹽、黑胡椒和小茴香等混合做成醃醬，大廚則配番薯和粟米來享用。另外，大廚設計的燒牛臀肉串燒，同樣以傳統醬汁醃製，不過改配煙熏粟米蓉，啖啖肉之餘又有複雜香烤氣息，令人再三回味。