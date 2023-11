今屆港姐三甲風頭完全被「大騎樓」郭珮文和潘明璇蓋過,以為三甲會急起直追,誰不知另一落選的「波霸港姐」鄧凱文(Eris)先發制人,成為網民焦點。Eris昨日再出招,在社交網分享了一張穿着緊身Tee的照片,傲人身材激凸,有眼利網民發現,白Tee上的字句和圖案才是重點,原來Tee上寫着「Be My Chair If You Dare」(如果你敢的話,就來當我的椅子),還印着一名女士即將坐在男士臉上的圖案。