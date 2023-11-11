黃淑蔓韓國集訓與譚旻萱吵大鑊　拆解女團名Me＆由來

由「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和「長腿師妹」連家穎（Vian）組成的全新女團Me&，第一首派台歌《Eye to Eye》MV首播。首播前，Me&和主持梁文禮開Live與粉絲聊天，暢談成團後的心路歷程，以及遠赴韓國錄音和拍MV的難忘點滴。她們更一同收看MV首播，Me&緊張又興奮高呼：「個仔終於出世！」為隆重其事，唱片公司特別準備流動宣傳車，車身用上Me&標誌性的粉紅色，播放着新歌MV和絕密幕後花絮，而宣傳車將於11、12及13日遊走全港。

網民留言問「Me&」團名由來？原來是Feanna創作，她說：「我成日自稱『阿Fe』，咁Vian同Me&好似，Mandy個名有個M字，希望知道我哋個名嘅人都會聯想到團名。」由籌備、訓練到正式以女團身份出道，Mandy表示花了2年時間，她說：「2年前接受任務，期間喺香港Zoom跟韓國老師學跳舞，今年1月就去韓國正式受訓。」對於跳舞零經驗的Feanna來說，絕對是一大挑戰。她坦言在練舞的過程中流過不少眼淚，更曾與Mandy鬧交。

Mandy說：「一開始，佢（Feanna）係咁話『我唔得，我唔跳啦』，但我覺得佢得，所以就會忟，我哋係咁拗咗一段時間。」還透露公司特別在辦公室裝修一個鏡房排舞室給她們專用，方便Zoom上堂和一星期最少3天在此房練舞。

至於Vian搖身一變，由學生成為女團成員，對於熱愛K-Pop的她，可說是夢想成真，她說：「入公司嘅契機係因為公司宣傳部同事搵到我，將我喺韓國上堂嘅跳舞片畀高層睇，睇完對我有興趣，再面試咗一輪，就順利入咗女團。」Vian在韓國當過練習生，拍MV期間亦順理成章擔當導遊和翻譯，帶領大家四圍覓食。她說：「排練完好肚餓要搵餐廳，搵到一間小店大家都啱，我哋依家都好掛住嗰間店。」

新歌重金禮聘韓國人氣女團4minute的音樂團隊監製，回想起錄音過程，身為唱將的Feanna都大叫緊張，更讚Mandy有型：「我記得佢講過，『唔識咪學，學完再做，唔得咪再學』」身旁的Mandy回應：「係冇得唔得，就一定要得。你（Feanna）喺度安心好多，有時啲專業術語，你會解釋畀我哋聽。」第一次入錄音室的Vian同樣緊張，錄音前一晚更突然喉嚨痛失聲，幸好有Feanna應急藥，她說：「好彩大師姐早有準備，畀咗粒仙丹我食，即刻開番聲，好彩有你。」

今次在韓國拍MV很難忘，Mandy笑說拍到抽筋：「有個動作對腳要凌空，唔符合人體工學但拍出嚟好靚，但瘋狂大髀抽筋。」而令Feanna印象最深刻的，是在停車場拍攝的一幕，她說：「嗰時打緊風，啲雨灑落嚟咁啱入咗MV畫面，好靚好好睇。」隨後，Me&一同觀看MV，期間表現興奮不時發出「嘩」、「好靚呀」讚歎聲。每當有Feanna的近鏡時，她都會怕醜掩面，非常搞笑。Vian揚言最愛Y2K造型和Me&同框畫面，更提醒大家要留意她的「牙鑽」。

看畢，Me&直言非常感動，Mandy說：「2年嚟日諗夜諗幾時出，終於出街，好欣慰，心情好似父母咁，自己仔女出世啦。」Vian激動說：「之前擔心表現得唔夠好，出到嚟都唔錯，盡咗力就好開心。」Feanna感觸表示：「希望大家會鍾意呢首歌同支持我哋，中間經歷咗好多開心、唔開心同辛苦嘅事，希望可以同大家一齊分享」，她還透露將推出新歌《Eye to Eye》的Dance Version MV和Dance Challenge。