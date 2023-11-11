《愛·回家》「英進」結婚　林夏薇馬國返港「折現」出席

《愛·回家之開心速遞》「英進」招浩明今午於金鐘一間酒店，迎娶拍拖多年的圈外女友鄭紫筠，邀來好兄弟周嘉洛及吳偉豪等擔任戥穿石，一眾圈中好友包括林夏薇、鄭丹瑞、湯盈盈及黃建東等紛紛現身道賀，而一對新人飼養的明星狗Romeo亦出現負責獻上婚戒，場面既溫馨又熱鬧。

招浩明與太太行禮時多次感動到哽咽流淚，事後二人孖住受訪，招浩明透露自己昨晚準備「愛的宣言」到凌晨三時許，獲太太大讚寫得很真誠。談到兩人相識經過，鄭紫筠透露年前自己到訪尼泊爾當義工，返港後參與朋友聚會與老公相遇，曾當空中服務員的招浩明市亦多次到訪當地，故二人分外投緣兼種下情根，今次拍婚紗照特意重遊舊地，一對新人與隨行團隊當時亦有少許高山反應，但認為物有所值。至於生小孩，招浩明笑言喜歡大家庭，打趣可以生夠5個組籃球隊。

林夏薇因與招浩明合拍劇集《寵愛PET PET》而成好友，並專誠由馬來西亞趕返香港參與對方的婚禮，明日即與老公起程前往美國出席「亞州世界電影節」。談到送甚麼賀禮時，她笑言禮金最實際，又謂毋須向一對新人傳授夫妻之道，因覺得他們本身已很恩愛。

另外，周嘉洛與吳偉豪本身與招浩明是同期藝員訓練班同學，一直私交甚篤。談到今朝接新娘，他們笑說：「玩咗兩個遊戲，其中一個我哋要出力抬起招浩明，交由其他兄弟幫佢用牙嚟著褲。（你哋用美色同姐妹團講價，拗開門利是？）都有講價，最後以差唔多一萬蚊搞掂。」二人又大爆一對新人頻眼濕濕，一眾兄弟亦被感動。