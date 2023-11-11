【Zac玩Zac食】季節白鑽的馥郁濃厚滋味

今次去德國萊茵河旅船之旅，真係好開心，但係正值深秋，應該係白松露季節，無奈未有機會喺德國食到，回港後知道尖東這間5星級酒店嘅意大利餐廳已經率先推出期間限定嘅白松露菜單，有單點菜式，亦有Tasting Menu，馬上約埋朋友嚟食啦！

仲係放假心情嘅我，下晝已經去咗酒店個Lobby Lounge食個下午茶先，佢哋啱啱同個珠寶品牌合作嘅The Fluttery Garden下午茶，以我最鍾意嘅紫色同蝴蝶做主調，恍如走進浪漫明媚嘅璀璨花園，杯紫色特飲Butterfly-tini用上杜松子酒、藍莓糖漿、柑橘和蝴蝶豆花茶調製而成，加埋金箔好襯我。

傾完一輪之後，晚飯時間落咗去B2樓層嘅意大利餐廳品嘗我至愛嘅白松露。白松露擁有獨特芳香，沒甚麼比一份簡單美味的自家製意大利麵更令人滿足；大廚以珍貴的阿爾巴白松露為主角，配上自家製意大利幼麵，麵質彈牙爽口，簡單以牛油、24個月嘅巴馬芝士及百里香烹調，上桌時即刨約3克嘅白松露，幼麵的熱力釋出白松露嘅香氣，那份滿足感恍如乘坐白金升降機，直上頂尖飛！

另一道甜品白松露軟芝士蛋糕配意式蛋白酥、淡芝士忌廉、雲呢拿雪糕，上桌時亦係即刨約3克嘅白松露，甜品並非熱食，所以白松露的芳香唔係之前咁澎湃，以為只是一般，但估唔到個芝士蛋糕係用白松露製作，每一啖都有白松露嘅清香，加埋一片片嘅白松露一齊食，味道更昇華！

Profile：Zacky Sun

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-www.Inztyle.hk創辦人

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