何雁詩囝囝發展遲緩　調整心態慢慢嚟

歌手何雁詩(Stephanie )去年榮升人母，照顧現時17個月大兒子Asher成為人生好大的課題，她自揭兒子有發展遲緩問題，未識爬及走路，只會講BB話，發現問題時好惆悵，現調節心態持樂觀態度，為兒子打氣。

Stephanie的兒子有些特別需要，由於年紀尚小，未可斷定為SEN小孩，但她已開始留意SEN（Special Education Need、特殊教育需要）小孩發展的資訊，對兒子有發展遲緩問題，比同齡小孩發展較慢，未能達到社會期待的指標，她和老公鄭俊弘(Fred)感受很深，她稱：「我哋一路調整對佢嘅期望，好彩佢係一個開心果，但做父母嘅會擔心，內心掙扎點樣去做一個好媽媽。（好擔心?）開頭十分之擔心，希望搵到原因對症下藥，依家有做物理治療，但醫生話好多時搵唔到原因，緩慢但開朗，可能佢似爸爸鍾意chill呢！」表示度過了最惆悵階段，相信兒子有朝一日會追回進度。又透露兒子很喜歡音樂，半天拍打Keyboard也不會悶，現輪流跟進兒子進度，Stephanie的媽媽住得近亦有幫手和支持，家人支持十分重要。

Stephanie的新歌《Tiger in you》原本是寫給當時尚未出世的Asher，但考慮到講小朋友的歌路較狹窄，後來改為講另一半，將鼓勵兒子的說話，變成鼓勵Fred，一樣行得通，笑稱無論在愛情和友情上，一直以來是「應援擔當」，「Fred性格內向，佢首《左搖右擺》就唱出個性，好想鼓勵替佢打氣。」試過肉緊到付諸行動，直接跟星夢老闆力sell老公，「同佢講我老公好好架，日日練結他和寫歌，只係默默做無人知，我都離開咗公司冇包袱，鍾意聽當然好，如果反感係nothing to lose。」留意到MV中的「男主角」背影跟Fred很相像，現身拍MV送支持？她笑說：「唔係，我哋係搵咗個同佢好似嘅男人，係咪好似？想做到感覺在背後默默支持。」

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