姜濤疑恃寵生驕暴走13小時　開名公審觸發網絡欺凌

男團MIRROR人氣王姜濤疑壓力再爆煲，他因抵受不了負評，發文直斥「按鍵傷人」，更公開網民帳號，其粉絲即轟炸該帳號，觸發網絡欺凌。姜濤事後認衝動兼道歉圖息干戈，但有讀者爆料指他曾公開該網民的照片，或已犯了「禁起底法」！

姜濤早前在活動上獻唱《蒙著嘴說愛你》時被指有咪嘴之嫌，連日來的負評似乎令他「佛都有火」，前晚在社交平台發文稱：「抱歉真的忍不了」，隨後轉發一名網民日前就他疑咪嘴一事的負評：「一聽就知唔係真唱啦，畀啲認真同專業得唔得呀？」他火力全開，留言反擊：「你可以不喜歡，但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力。」他指最氣結的是該網民曾在社交網分享關於精神健康的貼文，希望對方「講得出要做得到」，直言：「你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話，能傷害一個人多深，按鍵真的可以傷人。」

道歉認衝動

由於姜濤發文時未有遮掩該網民的帳號，令對方成為「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）的圍攻目標，該網民連出多則發文：「也知道他因為嬲豬放了上Story（社交網限時動態），所以被炸爆了」、「被誤會了很委屈，那這樣網絡欺凌是否就合理？」姜濤其後刪文，至昨日發文向該網民公開道歉：「出道以來，一直面對着很多負評、攻擊、各種不實報道，也一直學習如何跟這些聲音共存，昨晚因為衝動，做了一些不應該的事。」他表示應自我提醒不該把網絡當戰場、把鍵盤當武器，要拒絕網絡欺凌，無論任何身份都應該對自己說的每一句話負責。不過，該網民的帳號已被取消，估計是與被留言轟炸有關。

昨日有讀者爆料，指姜濤由前晚爆Seed至昨日道歉約13小時期間，情緒近乎失控，疑火遮眼下犯無心之失，曾公開網民的照片，有其他網民指他或已違反《個人資料（私隱）條例》，更有人提議當事人可報案。有傳MIRROR經理人花姐覺得事態嚴重，曾勸姜濤刪除「惹火Post」，並安慰他做好自己就可以，惟他當時只刪除了相關的「開樣Post」。

專人貼身照顧

另外，有知情人士稱姜濤今次的衝動行為，可能是與新經理人「太慈母」有關。有指近年花姐偏愛Anson Lo，但姜濤仍是「鏡仔」中最得寵：「花姐雖然已經唔係管理經理人部，調咗去負責製作同演唱會，但佢都係私人、仲係貼身照顧『姜神』嘅，ViuTV仲請多兩位資深經理人照顧成班鏡仔，不過姜濤就獨享一位經理人，Anson Lo同Edan就『分享』另一個經理人，其他鏡仔就視乎工作而再獲安排。」更指姜濤是隊中唯一可以揀劇本及工作的成員，而新經理人對他疑過於溺愛：「新經理人唔似花姐會督促姜濤一定要綵排，只係主力幫佢拍Story，仲試過幫自己啲朋友拍姜濤片當禮物。有傳話上次嗰單『咪嘴』事件，除當事人準備不足外，經理人連MMM（有底聲）同MMO（冇底聲）啲帶都搞錯畀人。」

Anson Lo自爆「踩屎」 不甘被屈享特權

姜濤前晚火氣十足在網上怒轟派負評的網民，同是「人氣王」的隊友Anson Lo昨日在社交網與粉絲及網民的互動則和氣得多，他更放下「偶包」甫素顏相，獲讚貼地。日前他接受電台訪問時更自爆瘀事，透露在澳洲拍攝團綜時曾誤踏「地雷」，而且不止一次：「嗰次我踩中咗，同導演猜包剪揼，輸咗要踩多腳落巨型牛屎度，結果我輸咗，對鞋要報銷。」

他又分享讀書時「有個好朋友」曾在上堂期間因趕不及去廁所而失禁出醜：「佢去到廁所時整污糟咗底褲，但個朋友好蠢，將條底褲攝喺褲頭，諗住放喺書包帶返屋企，點知返到班房條底褲跌咗出嚟，全班都睇到。」但言談間他漏口風指「好朋友」就是自己，相當爆笑。

另外，有傳Anson Lo 與Edan的新經理人亦遭粉絲投訴照顧不周，更疑曾險令Anson Lo失場！至於有指Anson Lo「包起花姐」及享特權之傳聞，有知情人指實屬流料：「Anson Lo請唔起花姐，同埋佢都唔係有得話事嗰個，所以覺得被屈。」