星玄｜郭富城「愛的呼喚」心急搵女　方媛帶兩女Cute爆捧場

今日係11月12日，農曆九月廿九，宜祭祀、補垣、安床，最旺生肖係馬，容易遇貴人，相信主動交際識朋友，會遇到唔少貴人對生活同事業有所幫助！屬馬嘅藝人單文柔（Phoebe）自從同陳展鵬（煎Pan）結婚後，專心做幸福少奶奶，相信佢嘅第一大貴人必定係老公「煎Pan」，既擔當養家嘅重擔又支持老婆拍劇。單文柔喺剛播完嘅無綫台慶劇《香港人在北京》，驚喜客串一個小角色，仲話一直都好想同老公合作拍劇，兩人經常隔空放閃，真係Sweet到爆！

今日嘅幸運星係天蠍座，愛情運超強，有心儀對象者不妨嘗試表白。天蠍座嘅郭富城（城城）同老婆方媛（Moka）結婚多年，依然形影不離，「糖黐豆」咁樣。熱愛賽馬運動嘅城城，當有愛駒出賽，都會攜妻支持，喺鏡頭嘅捕捉下，城城全程拖實老婆仔，兩人咁恩愛，真係羨煞旁人！

城城嘅全球巡迴演會，終於喺今個月到香港演出，太太方媛當然有捧場撐老公，仲帶埋兩個囡囡去。當日嘅個唱影片亦有流出，見城城趁休息時，喺台上大叫搵女：「希希！你們在哪？爸爸找你哦！我囡囡尋晚同我講話一定要嚟睇，但係呢一刻我搵唔到佢哋，爸爸個心好焦急，站起來給爸爸看看！」。聽到爸爸「愛的呼喚」，大女Chantelle二話不說就企起身，全場歌迷起哄！