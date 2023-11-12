【是日通勝】

農曆九月廿九

癸卯年 癸亥月 甲戌日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、上午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

宜：祭祀、補垣、安床

忌：出行、開市、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：11、20、36

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

金牛座：細節決定成敗，做事不夠細心易遭滑鐵盧。

雙子座：運氣差是暫時性，凡事應當向好的方面想。

巨蟹座：眼界要放遠一點，不應執着於當下的得失。

獅子座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

處女座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

天秤座：行好運也應低調一點，以免惹上是是非非。

天蠍座：愛情運超強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

人馬座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

山羊座：時刻保持真誠笑容，這樣會帶來更好運氣。

水瓶座：得饒人處且饒人，小事化大會令你犯眾憎。

雙魚座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）龍 壓力大

鼠：情緒不穩，宜好好休息，勿自尋麻煩。

牛：易發生意外，今天最好不要出外亂逛。

虎：生活沒有壓力，能和身邊人和睦相處。

兔：特別適合學習，易從書本中獲得啟發。

龍：是日沖煞，內心壓力大，解難能力差。

蛇：有伴侶者需控制脾氣，凡事要多忍讓。

馬：鴻運當頭，貴人運強，生活稱心如意。

羊：宜抽空陪伴家人，社交應酬適可而止。

猴：得到財神眷顧，合夥做生意會有着數。

雞：失財風險高，必須好好保管貴重物品。

狗：人緣不錯，易在聚會中認識到新朋友。

豬：桃花運強勁，單身者易結識優秀異性。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

薄情寡義的男人面相

俗語云：「命由己造，相由心生」。一個男人靠不靠譜，薄不薄情，值不值得託付，其實從面相可以看出端倪。以下看看這些薄情男人的面相特徵。

1.眉毛亂

在面相學中，眉相最忌雜亂。一般眉毛雜亂如荒草，眉毛稀疏、輪廓不清晰、散亂，這種男人經常情緒不穩，頭腦簡單，注意力無法集中，做事也很莽撞，事情稍不順心，喜歡用武力和爭吵來解決事情。

2.嘴皮薄

薄嘴唇的人，感情和欲望內斂，寡恩薄情，不輕易表現自己的感情，外表上往往給人無情無義的感覺。一般薄嘴唇的男人對感情之事少有留戀，貪玩心非常重，行事多以功利為目的。

3.眼不正

面相學中眼不正則薄情，如三角眼、三白眼、四白眼都是眼不正，有這種面相的男人，沒有公正之義，對人對錢財都失之公允，損人利己。只要不小心得罪了他們，一定會伺機進行報復，最好不要得罪！

4.耳圓小

耳朵圓小的男人個性謹慎，較缺乏自信心，敏感多慮，通常比較看淡感情，對到手的感情不會珍惜。日常生活容易受他人指使或擺布，稍欠自我主張。