娛圈單打︱嘻嘻哈哈又一Day 行運行到腳趾尾

2023年係個好年，唔止女星排住隊出嫁，在《香港人在北京》有亮眼表現的吳業坤亦有好消息傳出，其日籍老婆濱口愛子疑似有喜！愛子最近在社交網晒出靚相，身穿鬆身衫肚凸凸，她又刻意用手遮肚，令懷孕消息似層層。網民紛紛送上祝福，不過愛子就否認有喜，唔知係咪怕小器呢？

姑勿論如何，二人婚都結埋，生小朋友都好自然，有就恭喜，未有就繼續努力。講番坤哥，自從同愛子一齊後事業當旺，唔止榮升「TVB Music Group一哥」，仲有大把搵錢機會。佢最近食住《香》劇個勢，喺廣州、順德、東莞開騷，大受歡迎，想話愛子唔旺夫都冇人信。

咪睇坤哥其貌不揚，其實情史頗為豐富，連咁靚女的愛子都追到手，就知冧女功力絕對唔簡單，難怪有「偽毒坤」稱號。網民就覺得坤哥符符碌碌死好命，2010年參加《超級巨聲2》躋身五強；之後簽約TVB成為「親生仔」，演出機會不斷，《使徒行者》、《誇世代》等重頭劇統統有份擔演；2015年迎來音樂上多個獎項；2020年做埋業主，羨煞旁人。

數靚仔，有排數唔到坤哥；論演技唱功，佢亦只算中規中矩，偏偏長做長有，條件比佢優越的藝人，反而冇咁多機會，何解？

都係嗰句啦，識做人好過識寫字。坤哥勝在四平八穩，唔太突出，又唔太差勁；既冇乜殺傷力，又不至於沒有存在感。最重要係人緣好，咪睇佢平時口多多，早前做宣傳仲搞喊戴祖儀，但大家都知佢冇惡意得啖笑。嘻嘻哈哈又一Day，自然行運行到腳趾尾！