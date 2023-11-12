吳業坤大爆日妻仲有月事　講明要生蛇年B：夾我

藝人汪明荃、陳展鵬、吳若希、吳業坤、麥美恩、森美及古佩玲等，昨晚（11日）雲集電視城，參與慈善節目《善心滿載仁愛堂》演出。因合演劇集《香港人在北京》而被指CP值高的陳展鵬與吳若希，今晚再被安排合唱，受訪時後者突自爆《香》劇演員將有機會同台開騷：「聽講公司有興趣搞騷。（喺邊？）咁就未知，不過好似內地同馬來西亞都有興趣。」展鵬即打趣：「唔係喺一廠搞呀？（咁你想去邊？）梗係巡迴啦。（洪永城話你哋唔同佢一齊唱。）放心，如果開騷一定有份，搞吓氣氛都要啦。」當問到是否憑該劇帶來不少賺外快機會，二人不同而同表示「希望啦」。

吳若希承認拍劇對藝人事業各方面發展都有幫助：「好似我喺結局時翻唱吳業坤嘅《陽光點的歌》，搞到呢隻歌喺網上平台點擊飆升上頭3位，不過佢就連飯或咖啡都冇請過我囉！」當問到二人可有考慮正式推出合唱歌時，展鵬與吳若希都表示有興趣。談到有機會憑《香》劇再次入圍角逐影帝，而有指今年頒獎禮將於明年1月14日舉行，適逢當日是展鵬47歲生日，他笑答：「無論點都好係我生日，可喜可賀，哈哈！（攞埋視帝獎項更加開心？）呢啲交畀觀眾，我哋已經盡咗力喇，最緊要大家睇得開心。」

另外，吳業坤太太濱口愛子日前於社交平台上載貼文，事後被指肚凸凸孕味濃，他代為否認說：「佢啱啱先月事完，佢只係可能當時著住鬆身衫，加上燈光問題先引起誤會啫，但好多謝大家關心，真係好多人祝福我。」談到生B大計，他直言待自己35歲後才考慮：「想生蛇B，我屬馬會夾啲。」談到《香港人在北京》演員有機會參與巡唱，吳業坤指自己最想到馬來西亞演出及站台。是晚他被發現消減不少，他表示：「為咗拍新歌MV嘛，先後減咗20磅，不過都回復唔到當年紅館開騷嘅8舊腹肌喇，依家4舊啦。」

而古佩玲則對未能於今晚騷內一展歌喉大表遺憾：「其實我對唱歌好有興趣，以前喺加拿大都參加過歌唱比賽，之前又代表過TVB到大灣區比賽，我自己都真係好想進軍樂壇㗎。」