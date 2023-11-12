【心理測驗】手機充電習慣展個性

現代人機不離身，手機已然成為我們的身體的一部分，你是否有電量焦慮呢？其實，從生活中的一些不知不覺中養成的小習慣就可以了解和認識一個人的心理。不如試下一道網上流傳的心理測驗題，從手機充電習慣測出你的性格。

【問題】

日常生活中，你的手機剩餘多少電量時，你會充電呢？

A.100%

B.80%

C.50%

D.20%

E.1%

【答案分析】

A.你注重質感與深度，喜歡事務的細膩感受，喜歡發掘生活上每一個美好，甚至是為別人創造美好，你喜歡和身邊的人一起開心，樂於分享與付出，是一個值得信任的人，也很有自己的風格，能交到你這個朋友。只能說非常幸運又特別。

B.你的外在和內在反差很大，你可靜可動，可虛可實，很會看情況做事，你常常讓人摸不着頭緒，甚至有很強的第六感，可以注意到細節內可能會發生的情況，是團體中不可缺少的靈魂決策者，你也有很高的應變力，可以木納也可以很熱情，延展性很強，

C.你具有多面性的人格，是一個思想豐富的人，但是你很能隱藏自己，只會在適當時機展露自己的本能，神秘又極具吸引力，除此之外，你是一個率直的人，隨和又重義氣，也是一個能為自己所在的人受苦受難也在所不惜的人。

D.你是一個很善於意會的人，好像能夠看透每個人，朋友有困惑也會主動找你訴苦，是一個很有情感洞察力的人，在各種場合，總是能隨和地展現自我，善解人意，看盡人心，游刃有餘，是一個很好的聆聽者以及情感開導者。

E.你有着雙重的性格，忽冷忽熱，喜歡一個人沉靜思考的感受，也喜歡與大家同樂，有時候會讓人猜不透你在想甚麽，具有着一些神秘感，讓人摸不着猜不透又想試探。你很能夠專注在某一件事情，不管是生活上還是感情上，雖然有時作風看似叛逆，但其實很能帶給人安定感，不自覺讓人感到信任。