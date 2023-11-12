【營事檔案】三色小蛋糕

想食Muffin又怕太高脂肪，不利身體健康？街外的口味又不合自己心意？那我們可以嘗試自己在家做，這個食譜不但材料簡易，而且不需要焗爐，適合更多家中空間不多的小家庭。今次除了原味以外，更加入了伯爵茶及抹茶粉，不但豐富了口味，更加添了營養。

伯爵茶中也有咖啡因

伯爵茶的基底是紅茶，紅茶當中的咖啡因相對其他茶類最高，每杯250ml 的伯爵茶約含40 – 110 mg 咖啡因。咖啡因其實不只在咖啡中出現，茶類甚至朱古力中也含有咖啡因。咖啡因有提神的作用，因它可令中樞神經系統有興奮的感覺，也可刺激新陳代謝。伯爵茶粉更可製成雪糕、蛋糕、奶茶等不同的甜點。而有些人會對咖啡因會較為敏感，短期大量攝取有可以出現不適，如心跳加速、頭痛，甚至難以入睡等徵狀，因此應量力而為。

抹茶茶多酚佔最高

抹茶就是綠茶的一種，綠茶含有較低的咖啡因含量，同時富含茶多酚，它是一種天然的抗氧化劑，有助於保護身體免受自由基的損傷，並提供抗發炎和抗衰老的效果。此外，茶多酚還有助於調節血糖和膽固醇水平，提高心血管健康。茶多酚含量以綠茶佔最高，其次是白茶、黃茶、青茶、紅茶，最後是黑茶。可見隨着發酵度的增加，茶多酚的含量會降低。

三色小蛋糕

材料：

鬆餅粉 150克

脫脂奶 100毫升

蛋 1隻

伯爵茶粉 2茶匙

抹茶粉 2茶匙

煉奶 適量

做法：

1) 鬆餅粉、脫脂奶及蛋混合成麵糊

2) 麵糊分成三份，一份加入伯爵茶粉，一份加入抹茶粉

3) 模具預熱後掃油，加入麵糊蓋上，直至綠色燈號亮起

4) 盛起後加上煉奶調味，完成

黎欣琦 (SaSa) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食品研究及營養健康科學學士 (澳洲迪肯大學)，對天然食材特別有心得，同時亦擔任營養烹飪班導師。