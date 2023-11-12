陳淽菁「東」呼即應　讚主播夠正氣

東網全新綜合資訊節目《東呼即應》緊貼社會時事，為民請命，推出以來大受歡迎。近日東網邀得金牌主持陳淽菁擔任《東呼》的嘉賓主播，跟《東呼》兩大人氣主播仙迪及莉絲合作，密切留意聽日同埋後日連續兩集由淽菁做嘉賓主持嘅《東呼即應》。

淽菁相隔多年未有擔任幕前節目主播，今次「東」呼即應，她稱全因被節目吸引：「我覺得呢個節目好好，同市民有個好親密嘅關係，一來與時並進，二來係好正能量嘅節目，某程度上我都懷念做節目，呢個節目正正畀我參與番以前好想做嘅事，所以一呼即應。」

《東呼》報道及揭發多個社會不平事件，問到哪個報道最難忘，淽菁不諱言是遺體受損事件，經《東呼》報道後涉事仵工當面道歉，她說：「透過節目睇到人同人之間欠缺乜，依家香港啲人好躁，少少事會鬧交，為甚麼呢？可能有啲事情講一句對唔住就可以，正如教小朋友，唔一定係媽媽永遠是對的，如果媽媽肯講對唔住，小朋友會明白好多，亦影響佢日後如何面對別人，所以呢個個案好有教育意義。」

今次淽菁為《東呼》所做的報道跟領養寵物有關，本身養有兩頭小貓的她亦試過為動物發聲：「我屋企附近好多街貓，我喺車房有餵流浪貓食嘢，有日發現隔籬屋放咗一杯紅色藥水，原來係殺蟲水，佢哋想驅走啲貓，有人覺得浪浪貓令佢哋門口有蝨，其實附近好多業主都有放狗，點解啲蝨一定係流浪貓呢，我好嬲，流浪貓已經好可憐冇屋企，為甚麼連佢哋生存權利都唔畀，我嬲到喺自己社交網寫咗件事出嚟，我其實好少咁做，因為我向來好低調。」

而今次淽菁首度跟《東呼》兩位主播仙迪及莉絲合作，她大讚兩人：「我好鍾意佢哋，第一樣係佢哋都好靚女，而且我覺得做主持要好正氣，呢兩個妹妹畀我感覺係好正氣，佢哋又好認真去對稿，呢個行業係需要咁正能量主播。（有咩主持心得可以同佢哋分享？）本身份稿已經寫得好好，我同佢哋講要將自己投入文字入面，你投入咗，你嘅氣場以及接收者嘅感受都會深啲。」

另外，淽菁講到近況，她透露自從2018年離開無綫後，在港有繼續擔任活動主持以及做企業培訓，也有在內地擔任項目策劃、拍片及監製等工作，並希望連繫香港與內地年輕人互相了解及合作交流。最近她把名字由陳芷菁改為陳淽菁，問到改名緣由，她解釋：「我想改好耐，好耐之前有師傅話畀我聽我五行係屬木，需要水，芷同菁係草花頭，但係冇水。（改完有冇唔同咗﹖）真係有少少唔同，以前嘅我好鍾意喺屋企，好多朋友約我，我都話如果唔係工作，你唔好約我，依家我鍾意咗出街，身邊朋友話我好似圓滑咗，感覺冇以前咁尖。」

至於兩位主播仙迪及莉絲表示跟淽菁合作獲益良多，仙迪謂：「好開心，佢有好豐富主持經驗，佢講嘢好親切又識帶動現場氣氛。」莉絲榮幸可以跟對方做拍檔：「佢有壓場感之餘仲有份親和力，剛柔並重令觀眾想聽佢講嘢，好舒服，呢個好值得學習好好經驗。」對於獲淽菁稱讚有正能量又認真，仙迪多謝對方讚賞，並承諾會繼續努力，發揮正能量，而莉絲開心獲讚，並指今次合作，令她無論在動作、眼神、聲線及語氣方面也有所得益。