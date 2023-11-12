傳周海媚情緒失控及失場　主辦方盛怒抽走演出

藝人周海媚上月（21日）獲邀出席內地綜藝節目《2023大灣區音樂匯》，是次大型音樂匯演陣容強勁，出席藝人包括有陳妍希、張衛健、周海媚、景甜、吳宣儀、炎明熹等，星光熠熠。惟周海媚於官宣後，最後卻未見現身出席活動，有自稱工作人員發文，爆料指周海媚於綵排時情緒失控，最後總綵排更失場，即被飛出節目。

該工作人員指開騷前一日（20日）周海媚因工作人員扶落台時，掂到佢手臂位置而情緒失控大發脾氣，翌日（21日）更一度缺席總綵排，各藝人都着晒禮服準備full dress rehersal，可惜周海媚遲遲未見人，當時有傳佢唔肯起身，又質問工作人員點解要嘈醒佢，最後遲咗兩個鐘先現身，無法完成綵排，在場相關藝人呆等，結果激怒主辦單位，大會一怒之下，臨時抽起周海媚所有宣傳海報，並即日通知佢唔使出席音樂匯。

據知，該音樂匯為重頭節目之一，大受歡迎，相關話題閱讀量30多億。有傳周海媚當時知衰，立即透過經理人向大會道歉，又解釋失場總彩排原因，但最終仍不獲准出席。同時又有傳周海媚疑有容顏焦慮而情緒受困擾，加上佢感情生活長年不如理想，單身多年，近年情況明顯轉差，脾氣暴躁及失眠，做嘢提唔起勁、唔想見人，對外界所有嘢都好敏感，令一向同佢合作嘅工作人員都無所適從。