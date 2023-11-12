Gold Coast Motor Festival一家大小周日好去處

【特約報道】Gold Coast Motor Festival（GCMF）正式揭幕，呈獻一系列來自本地及世界各地的珍罕汽車及遊艇，以及適合一家大小的豐富精彩娛樂節目和餐飲禮遇，與訪客一同慶祝香港黃金海岸30周年。

融合汽車元素的精彩娛樂

香港黃金海岸在活動期間，化身為一系列融合時尚生活與娛樂的汽車主題專區，包括黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會、香港黃金海岸酒店及黃金海岸商場。小朋友可盡情在汽車主題充氣樂園、幼兒碰碰車及汽車駕駛體驗玩樂；大人則可在風光如畫的臨海地段欣賞奢華汽車及遊艇。大人和小朋友亦可沉醉在現場音樂和娛樂表演，以及在香港黃金海岸酒店和黃金海岸商場享受多元化的美食，讓所有來賓樂而忘返。

國際頂尖汽車及遊艇陣容

承蒙多家汽車和遊艇生產商、收藏家及活動夥伴支持，展出近百輛萬眾矚目的珍罕名車，包括古董車、經典系列及賽車等等。展覽充分展現出汽車界的豐富歷史、工藝、馬力及高科技。而90年代GT1賽車界的三架傳奇性名車McLaren F1、Mercedes CLK GTR及Porsche 911 GT1亦將首次在香港同台亮相，為場內其中一大矚目焦點。同時，車迷可率先在GCMF一睹由Pagani Automobili及Gunther Werks帶來於亞太區首次亮相的新款汽車。而一系列船身長達8米至29米的豪華遊艇亦在活動中展出，為活動增添亮點。