黃曉明想幫員工養老：佢哋真正需要嘅唔係錢

內地影帝黃曉明成日被大讚係圈中最佳老闆，事關佢曾多次為員工送豪禮、請員工吃大餐，公司年終有大利是外，更搞抽獎送價值百萬名車，又時不時為員工拎周杰倫門票、古天樂簽名等，真係貼心到爆。近日佢拍攝內地節目《令人心動的offer》時再獻新猷，分享對員工的看法，透露自己由一開始就想以後幫員工養老，令現場眾人羨慕不已。

黃曉明出道超過24年，節目中佢就話自己的確都會考慮到員工福利，因為隨住年紀增長，更感恩身邊嘅人，尤其團隊中有啲員工年紀比較大：「像我的司機師傅，包括我的很多年的工作人員，他們可能有一些是年紀比我大的，其實我一開始就想着說將來要給他們養老。我的司機已經跟了我快二十年了，然後在這個過程中也碰到有家人生病，孩子要上學，這些東西我其實都會幫他們解決。」佢仲話認為金錢上嘅幫助唔係重點，反而關心先最重要：「其實有時候，他真正的需要不一定是金錢，更需要的是你在生活中對他的幫助和關注。」

網友即搵番早年佢曾喺節目中表示：「員工父母過生日，我會給他們安排一個蛋糕，一束花加一千塊，我還帶他們全家一起去坐郵輪，我要讓爸爸媽媽們知道，你孩子在我這工作，我就是要讓你們全家都快樂。」