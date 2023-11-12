鄭俊弘希望兒子開口第一句嗌媽媽：何雁詩開心最重要

藝人鄭俊弘（Fred）今日（12日）出席慈善步行活動，會與參加者一同步行3公里後回家陪小朋友。Fred表示由於藝人的工作時間不固定，只要有時間就會陪伴家人：「所以我們冇固定嘅Family Day，一有時間就Family Day。」

Fred透露1歲孩子現在開始有情緒，如果長時間沒人理，孩子就會開始叫喊要有人陪：「如果坐得耐唔陪佢，佢就會開始叫，咁所以依家盡量每一晚都會返屋企幫佢沖涼，講故事哄佢瞓覺。如果有一兩晚唔見我，佢會轉身唔睬我。（會唔會唔睬何雁詩？）我又冇見佢咁對何雁詩，所以我都會用多啲時間陪吓佢，其實佢都習慣咗每日有阿爸幫佢沖涼，講故事。」透露最近發現孩子對別人大聲說話會感到害怕。

問到孩子是否有特別需要？Fred說：「其實都冇乜，我認為每個小朋友都有自己嘅進度，所以我唔會去比較，亦都唔會去逼佢，最緊要就係佢健康同埋開心，肯食肯瞓。（如何發現孩子學習比其他小朋友慢？）Playground度見其他小朋友都企晒起身，不過佢依家都可以扶住嘢自己起身行路，都係遲幾個月，唔使太擔心。（咁你有冇擔心過？）其實作為父母樣樣都會擔心，佢食得少又擔心，去廁所都擔心，咁所以要從中學習做人父母唔使樣樣都咁緊張，要學識放鬆。」透露孩子最近經常發出聲音，開始說話，稱希望孩子開口說的第一句話是「媽媽」，何雁詩開心最重要。Fred也提到自己在成長過程中並沒有像現在這樣講究，形容自己是天生天養，那時的父母不會過度擔心。