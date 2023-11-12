別開生面！浸沉式餐飲體驗

近年大家不時都會聽到或看到「沉浸式體驗」這個詞，指的究竟是甚麼呢？簡單而言，就是當人進行活動時完全投入於某種情景之中，進入沉浸狀態，帶來愉悅感。最近就有餐廳將互動劇場及音樂會結合餐膳，帶來獨別一格的浸沉體驗。

食住破案

近年城中多了不少秘魯菜餐廳，主打現代秘魯日式菜的ICHU，將於11月25日與Aurora Theatre合作舉行一場「謀殺之謎」沉浸式晚宴，帶來互動感官體驗，一邊享受滿載秘魯風味和文化的冒險探索之旅，一邊參與一場神秘謀殺。3道菜晚宴有Mixto Tiradito前菜揭開序幕，用上新鮮油甘魚和挪威三文魚搭配酸辣口味的醬汁，又或點選蘑菇秘魯烤串陪搭牛油果醬，同樣滋味開胃！主菜有香氣十足的烤八爪魚，將來自西班牙海域嫩滑多汁的八爪魚腿，以獨家醃料浸泡入味，然後明火烤熟，形成略脆炭燒的外皮，皮脆肉鮮嫩；又或揀選肉質細嫩多汁的阿根廷安格斯西冷，口感豐富獨特；當中的素食選擇是烤椰菜花，配菜可選擇清爽可口的牛油果沙律！甜品是Fruity Forest椰子雪糕，加入浸泡水果並用朱古力片作為點綴。加上隨餐附送2小時無限暢飲，任飲葡萄酒、啤酒甚至香檳，增添活動氛圍。大家發揮偵探能力與團隊精神，解開謎團並找出兇手的話，更有機會贏得餐飲券呢！

午後愛情故事

劇場以外，音樂亦能帶來浸沉體驗，位於金鐘的湖畔餐廳Pondside於11月16日下午就帶來兩場可以邊品嘗多元西式美食邊觀賞音樂劇的獨特體驗。餐廳創辦人請來著名作曲定梅廣釗博士，合作打造出浸沉式流動音樂劇場，演員、樂手、舞者會游走於餐廳不同角落，以音樂和歌舞演繹動人愛情故事「池邊浪漫」。大家邊欣賞音樂劇邊品嘗輕盈下午茶及無酒精餐飲，輕鬆度過午後的時間！