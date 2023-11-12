李佳芯京都做「阿信」　抹地淋花下廚乜都撈

由李佳芯（Ali）與周吉佩（吉吉）擔任主持的無綫全新綜藝節目《日本18種住法》將深入日本各地，以真人騷形式體驗當地人各種居住模式。Ali和吉吉將分別入住京町家、寺院、窮人日租房、網吧和車中泊、市區古怪層疊屋、郊野荒屋及京都傳統民宿等，最爆是Ali連凶宅也不會放過。

明晚（13日）播出第一集的主題是「幸福」，吉吉到訪一間一家四口居住的特色一戶建，而Ali在京都借住又窄又長的百年歷史京町家，該所房子由一對年過八旬的老夫婦擁有，Ali入住期間「阿信」上身幫手抹地、淋花和下廚，更和老婆婆學習耍太極體驗慢活，老爺爺還即場獻唱日本老歌及英文歌《You Are My Sunshine》，Ali被這對鶼鰈情深的老夫婦感動，有感而發說：「老歌、老伴、老屋。陪住自己超過半世紀，成間屋最重要嘅，當然係另一半。日子雖然過得平凡，但係就好幸福。」

至於第二集主題是「夢想」，Ali去到大阪參觀當地的公屋，參觀期間她化身裝修工匠親自磨木和髹油，之後還去到女戶主開設的餐廳幫忙送外賣，為活化老區出一分力。吉吉則去到長野跟着嚮往自由的流動屋主人八山悠太體驗「車中泊」，兩人更了溪邊玩水，惟吉吉被冰凍的水嚇怕謂：「我諗啲水低過八度，我都係喺側邊玩水算！」大讚落水的悠太「真男人」之餘，亦不忘自嘲：「我唔係，我仲要歷練！」自稱「吉大廚」的吉吉還幫手準備晚餐。談到車中泊體驗，吉吉有感而發謂：「真係有種洗滌心靈嘅感覺，雖然（車中泊生活）物質上（享受）唔係好多，但嗰種嚮往自由嘅感覺係令我好有啟發。」