游嘉欣水尾水着照曝光　周嘉洛自爆開Acc專睇對方勁變態

藝人陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、鄺潔楹和江美儀等今日（12日）到屯門出席活動，為將於下星期進入結局周的無綫劇集《羅密歐與祝英台》宣傳，吸引大批市民圍觀。

游嘉欣昨日於社交網站晒泳裝照，問她是否為劇集宣傳？她説：「係之前去旅行時影，因為天氣就嚟轉涼，再唔Po就冇機會，下年都會再去游水嘅。」今日戴起冷帽的她，笑言要等氣溫回升再穿清涼些。問到身旁拍檔周嘉洛有否有留意對方社交網？他搞笑自爆自己有幾個帳號看不同東西：「其中一個專門睇游嘉欣嘅，另外有個要嚟睇時尚嘢，有個要嚟睇操肌。」他表示台慶會跟薛家燕一起表演跳舞，問到會否有身體接觸？他說：「冇，但我哋隻手指會好似羽毛咁喺佢前面揚，如果得嘅話會盡量摸。」游嘉欣則表示台慶會與嘉洛以螢幕情侶身份亮相，問嘉洛今次是游嘉欣而不是陳瀅是否有新鮮感？他說：「我都畀自己新鮮到（邊個好啲？）梗係游嘉欣，因為佢喺度。」

陳茵媺則表示對劇集進入結局周感不捨，因拍攝時經歷很多挑戰，又透露結局當晚會以早前在遊戲節目中贏得的獎金約劇中演員一起吃飯看結局，老公陳豪也會出席。提到老公於劇中經常被女仔錫，她笑言自己不會看，問她是否也不介意拍咀戲？她說：「入咗角色OK嘅，但陳茵媺身份就會尷尬，好似玩遊戲節目時親密啲我都會避。」她笑指若要先問過仔女才拍吻戲他們一定反對，又指雖然事前並不知道老公有多場吻戲，但亦會尊重入了角色的他：「演員專業態度唔可以咁，有親熱戲，我哋係兩公婆見到當然會有唔舒服，我選擇唔睇，咁咪冇問題，我都要尊重返我哋嘅職業。」

至於被網民大讚劇中大晒視后功架，將奸角演得入型入格的江美儀，笑言或因劇中只得她與鄭子誠為奸角，故比較突出，問到較喜愛演正派或反派？她直言最重要劇本寫得好，正反角色也同樣喜愛。談到上年憑劇集《下流上車族》奪得視后，但之後卻未有太多演出機會，她説：「唔係冇乜，係冇！哈哈，公司安排啦。（會心急想有作品見觀眾？）急都冇用，等個天安排，係你嘅自然會有。」她透露早前接拍了一套內地電影，近期剛完成自己戲份：「劉偉強導演嘅《水餃皇后》，可以同一大班好好嘅演員合作，其實我今年收穫豐富。（感情有收穫嗎？）隨緣啦，有約食飯嘅但未有合眼緣囉。」她還反問記者有否好介紹，相當搞笑，她笑指戀愛無分國界，外國男士也接受，不過若同聲同氣就更好：「起碼鬧佢唔使諗，一開口就有嘢鬧。」