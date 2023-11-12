關嘉敏橫店跑馬拉松　莊思明邊跑邊打卡

無綫劇《巾幗梟雄之懸崖》正於橫店進行拍攝，除了工作，台前幕後還爭取公餘時間參加各式各樣聯誼活動，減壓之餘順道寓工作於娛樂。日前《巾幗》監製方駿釗便率領劇中演員，包括關嘉敏、陳楨怡、莊思明、葉泓聲及莫家淦（Keith），以「兩男三女」陣容響應「橫店馬拉松」，並組成小隊完成4公里歡樂跑。5位藝人均是首次在橫店參與馬拉松，當中莊思明及陳楨怡更是獻出人生首個馬拉松跑。

「橫店馬拉松」每年均會邀請正值橫店拍攝的各大劇組參與，現場氣氛熱鬧，除了每個劇組都會上下齊心參與，更會帶備「劇集Banner」為自己吶喊助威，眾人都大讚現場氣氛正。《巾幗》劇組為了是次馬拉松於凌晨5點便集合，眾人圍繞橫店影視城進行歡樂跑。談到參與感受，眾人異口同聲表示難忘沿途美景，關嘉敏笑指跑完馬拉松後恍如去完上海旅行：「咁啱嗰日天氣好，我哋仲要跑埋去橫店影視城嘅夢外灘，因為沿途會經過好多上海特色建築物，感覺就好似去完上海咁。雖然全程得4K，但好似跑咗好耐咁，因為都用咗好多時間影靚相。」思明稱每經過一個點就會停低影相，結果花了40多分鐘才跑完。Keith則大讚馬拉松全程感覺乾淨又舒服，並笑言是人生最忙的一次馬拉松：「沿途主要係影相同影視頻，所以比一般馬拉松更忙碌！」繼去年《狀王之王》後才踏足橫店拍攝劇集的Keith，坦言橫店拍攝最開心的事是大家不用開工期間會積極相約聯誼，並互相介紹朋友給大家認識。