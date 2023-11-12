「國行」旗艦殺到！攝力有幾強？

小米今年密密出手機，香港還在推廣Xiaomi 13T系列之際，官方日前已經公布新一代旗艦機Xiaomi 14系列。雖然國際版最快明年初先上市，但已有神通廣大的水貨商把「國行」帶到香港！

到港的是定位最高的Xiaomi 14 Pro，搭載6.73吋3,200x1,440解像度120Hz刷新率P3色域屏幕，全球首度採用目前最頂級的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3處理器，並搭載最高16GB RAM及1TB ROM，加上內置4,880mAh電池、120W+50W快充、IP68 抗水防塵、Dolby Atmos立體聲雙喇叭及首載HyperOS操作介面，屬目前市場上最頂級配置。

如同上代此機繼續由LEICA提供光學技術，相機由5,000萬像素OIS超動態主鏡、5,000萬像素115°超廣角及5,000萬像素人像長焦鏡頭組成，內置光影獵人900傳感器，有助提升HDR拍攝速度及夜攝質素，另外又具備1,024級可變光圈，自動感應光線變化以適應多變拍攝場景。其他拍攝分唇還包括0.8s街拍模式、4款LEICA大師鏡頭包、24fps電影模式及8K錄影等，攝力全面。

同場加映：姿勢大師

同期影相勁仲有部vivo V29 5G，強項是影人，後置鏡頭具備直徑15.6mm的AI智慧柔光環，提供一般手機9倍的發光面積，輔以4-LED可變色技術，亮度比上一代提升36%的同時，覆蓋1800K暖光至4500K冷光色溫，大大減低拍攝時光線造成的面部陰影。前置5,000萬超高像素自動對焦前置鏡頭，擁有92°超廣角及f/2.0特大光圈，支援多人自動對焦、人眼追焦、夜景人像美顏、超級人像防震等，加上「姿勢大師」功能提供逾144種自拍或合照姿勢教學，跟住影自然有大師級構圖。