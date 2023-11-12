Tyson Yoshi新歌成績優異　搞抽獎活動派福利

獨立音樂唱作人Tyson Yoshi日前推出單曲《你不會一輩子的愛上我》，推出僅10天已登上多個本地音樂串流平台的新歌推介榜三甲位置，喺網上視頻平台更力壓BTS嘅Jung Kook及韓國女團LE SSERAFIM，榮登「Trending for Music」熱門第一位，連同MV成為熱門第三位，喺Top 5中雄霸冠軍及季軍寶座，為港爭光！

此外，新歌更成為手機音樂播放App中最多人聽嘅華語歌曲No.1，撼贏台灣天王周杰倫及唱得之人韋禮安。新歌同樣備受台灣樂壇推崇，殺入「台灣音樂發燒影片排行#27」，係近期唯一一位有MV打入榜嘅香港歌手，勢如破竹！

對於新歌榮登「Trending for Music」熱門第一位，Tyson興奮得喺限時動態報喜，並附以爆喊Emoji說：「Omg! We did it!」，佢表示：「很開心大家鍾意呢首歌，冇諗過可以成為第一位，睇到呢個畫面開心到尖叫，絕對係成就解鎖！」

Tyson又喺社交網站透露會準備一個留言抽獎活動，更着網民提議獎品，唔少Fans即留言要Tyson嘅「有味背心」、最愛嘅「寵物小精靈」及名牌飾物做禮物，最搞笑嘅係Tyson女友Christy留言說：「利申：冇分手！」Tyson表示因為不少歌迷留言指黑白MV太沉重，所以拍攝了一條Bling Bling版的《你不會一輩子的愛上我》別注MV回饋粉絲，他以閃爆黑色背心大騷「麒麟臂」。

另外，Tyson希望粉絲將應援經費用於幫助貓咪身上，佢話：「多謝大家對我嘅厚愛，正所謂施比受更為有福，所以與其喺串流平台『打賞』畀我，不如將金錢用喺幫助『浪浪』身上，我最近認識咗一位貓義工，所救嘅貓貓不幸感染貓瘟，治療費用非常昂貴，希望大家可以伸出援手。」