Tyson Yoshi新歌成績優異　搞抽獎活動派福利

獨立音樂唱作人Tyson Yoshi日前推出單曲《你不會一輩子的愛上我》,推出僅10天已登上多個本地音樂串流平台的新歌推介榜三甲位置,喺網上視頻平台更力壓BTS嘅Jung Kook及韓國女團LE SSERAFIM,榮登「Trending for Music」熱門第一位,連同MV成為熱門第三位,喺Top 5中雄霸冠軍及季軍寶座,為港爭光!

此外,新歌更成為手機音樂播放App中最多人聽嘅華語歌曲No.1,撼贏台灣天王周杰倫及唱得之人韋禮安。新歌同樣備受台灣樂壇推崇,殺入「台灣音樂發燒影片排行#27」,係近期唯一一位有MV打入榜嘅香港歌手,勢如破竹!

對於新歌榮登「Trending for Music」熱門第一位,Tyson興奮得喺限時動態報喜,並附以爆喊Emoji說:「Omg! We did it!」,佢表示:「很開心大家鍾意呢首歌,冇諗過可以成為第一位,睇到呢個畫面開心到尖叫,絕對係成就解鎖!」

Tyson又喺社交網站透露會準備一個留言抽獎活動,更着網民提議獎品,唔少Fans即留言要Tyson嘅「有味背心」、最愛嘅「寵物小精靈」及名牌飾物做禮物,最搞笑嘅係Tyson女友Christy留言說:「利申:冇分手!」Tyson表示因為不少歌迷留言指黑白MV太沉重,所以拍攝了一條Bling Bling版的《你不會一輩子的愛上我》別注MV回饋粉絲,他以閃爆黑色背心大騷「麒麟臂」。

另外,Tyson希望粉絲將應援經費用於幫助貓咪身上,佢話:「多謝大家對我嘅厚愛,正所謂施比受更為有福,所以與其喺串流平台『打賞』畀我,不如將金錢用喺幫助『浪浪』身上,我最近認識咗一位貓義工,所救嘅貓貓不幸感染貓瘟,治療費用非常昂貴,希望大家可以伸出援手。」