袁澧林戒糖為金馬做準備　拍台劇造型多試足78套衫

藝人袁澧林下午出席香港亞洲電影節活動，與鍾雪瑩及ANSONBEAN等同場。談到近日於台灣，夥拍張興哲拍攝改編自韓劇《梨泰院Class》的12集短劇《來！金來號！》，她透露已於當地逗留了十多天：「12月先正式開鏡，呢段時間除咗試戲，都有睇電影同打波，體驗一吓生活，同埋我覺得語言方面要有進步。（用番你把聲？）演戲同講對白要合一，千祈唔好配走我把聲呀！」她又大讚張興哲親切，似乎2人合作得相當愉快。

談到今次返港，袁澧林坦言：「特登請假3日，返嚟出席活動嘅，同埋要試衫，為金馬獎擔任頒獎嘉賓做準備，我開始戒糖嘞。（走咩路線？）簡簡單單就好。（嚟緊要喺台灣留幾耐？）大約3月初煞科，依家我已用晒請假嘅Quota，所以唔知嚟緊農曆年仲可唔可以返嚟。（咁少假？）話晒製作好認真，同埋可能剛開始惡啲，等你有心理準備全程要留喺嗰邊。」

對於「神還原」韓星金多美，袁澧林坦言今次角色與韓劇版本略有不同，不過其造型換裝頗多：「最難忘係台灣啲便當好好味，同埋有日足足試咗78套衫。（其中有性感打扮？）我性感大家都未必想睇啦。（怕唔怕同韓劇版有比較？）咁真係有良性嘅壓力，演員就要盡力。」