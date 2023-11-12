P1X3L同粉絲玩遊戲　協調好輪流出Solo歌

男子組合P1X3L 3位成員歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）及吳啟洋（Phoebus），今晚（12日）現身將軍澳舉行首個簽唱會，宣傳組合第5首單曲《BOMB》，即場跳唱之餘又與粉絲大玩遊戲，並送上親筆簽名相冊，吸引近百粉絲到場支持，他們於台上亦表示希望能盡快落實開演唱會。

3子受訪時表示終於可舉行簽唱會十分高興，笑指當經理人提議舉辦一刻他們立即贊成，問到可會覺得等得太久？他們表示雖然對上一次大型粉絲聚會已是上年，但時間並重要：「見到咁多人好開心，有機會同Fans交流，我哋本身係熱愛表演嘅團體，咁多Fans望住我哋表演，心情興奮好多，超正！」他們於台上透露稍後會拍攝《P1X3L 5G八星賀歲》，問到早前《全星暑假-P1X3L 5G上台計劃》口碑不俗，會否打算開拍第2季？他們表示要看賀歲特輯反應再作打算。

談到公司早前出現高層變動，新老闆將於下星期上場，問到有否預備訴求向對方提出？George笑言他們只是打工仔，不敢大膽提出訴求，3人又表示現時只有一個心願：「希望盡快落實演唱會，都要等新老闆約我哋見面，畀佢知道我哋嘅諗法，就係開騷，哈哈！」他們希望能繼續儲歌預備開騷。

談到繼Phoebus之後，George將會推出Solo歌，問到George會否覺得有點遲？他坦言沒有：「我自己都想所有嘢做好晒，心理Ready好先出Solo。」Phoebus則透露其實3人早己協調好輪流推出Solo：「唔想大家一齊出嚟爭新人獎，好事嚟嘅。」問到會否有感團歌較少？Marco表示貴精不貴多：「今次《BOMB》真係超級鍾意，我諗我哋3個都冇後悔將資源、精力放晒落呢首歌。」