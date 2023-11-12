杜德偉結婚11周年　同太太致歉：我冇買禮物

歌手杜德偉（Alex）昨晚（11日）假上海舉行世界巡迴演唱會，以母親張露的故鄉作為內地巡演的序幕。他甫開場就以上海話跟歌迷打招呼，並清唱一小段母親的首本名曲《給我一個吻》，令歌迷大感驚喜。當他獻唱《鍾愛一生》時發生小意外，因技術故障Alex耳機突然失靈，他立即叫停重新調整，並重唱一次，全場觀眾更一齊大合唱這首經典歌曲。

昨是Alex跟太太結婚11周年，他唱出《情人》前向太太示愛及致歉：「是的，今天是我的結婚周年紀念。但老婆對不起，我真的沒有買禮物！相信我，我老婆是絕對不會怪我的，我很幸運，娶到那麼好的女人。」隨即來一個深情告白：「儘管有時候日子一久就會習慣了對方的好，沒有去多想，但我工作完回家一打開門，聞到飯菜香，看到老婆在教兒子做功課，我就會突然之間感到無比幸福，就是如此平、如此簡單，情人變成了眼前的賢妻良母，謝謝你！」

事後，Alex談到在上海舉行個唱的感受，他表示：「其實上海同我好有淵源，我媽咪係上海人，所以上海應該算係我半個屋企嚟㗎，同埋記得喺88年嘅時候，第一張喺內地嘅專輯，封面就係喺上海拍攝，所以今次首站喺上海，其實對我嚟講係有一個特別嘅意義啊。」雖然結婚紀念日要開騷，但原來Alex在演出前一晚已經跟太太慶祝：「尋晚就偷偷搵咗我喺上海嘅屋企人，幫我買咗一紮好靚嘅花，跟住就自己寫咗張卡﹐偷偷擺咗紮花度，跟住喺老婆回酒店房之前，我就擺咗佢張床側邊，叫做意思意思，大家開心咁樣啦。」

提到歌迷全晚反應非常熱烈，更一度齊心大叫，要求Alex獻唱《脫掉》，雖最後都未有表演這首神曲，但他就預告《脫掉》會出現其他內地場次。Alex台上勁歌熱舞，他指為了應付巡唱，在香港每個星期都有兩三日聘請私人教練訓練體能，亦有找唱歌老師練聲，開騷前又有節食操好身形，難怪他話完騷後心情興奮，想大快朵頤享用時令大閘蟹：「依家開完騷係好Hyper，但係其實個身體話畀自己聽係需要休息，但係通常都係咁，個腦係唔聽身體話，所以唔好講咁多，先慶功宴食餐好，呢幾日都冇食過一餐好。」

完騷後更有逾百歌迷在慶功宴樓下等待偶像，相當疼粉的Alex主動跟歌迷合照，他又透露內地巡唱會繼續進行，接下來會到荊門、成都、衢州、廣州等，一直會舉行到明年，至於香港歌迷，Alex就話大家要耐心等候：「其實每年都入緊紙申請紅館，我諗係因為疫情兩年，太多演唱會停咗所以要排隊，依家排緊㗎喇，我都希望可以快啲呀。」