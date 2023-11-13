星玄｜宋宛穎拍劇讀醫「打孖上」　高學歷孖妹醫院實習照流出

今日係11月13日，農曆十月初一，宜祭祀、沐浴、出行，最旺生肖係兔，身邊貴人相助，唔理做咩都會得支持！1999年出生嘅宋宛穎(Sabrina)屬兔，作為港姐冠軍，絕對稱得上「美貌與智慧並重」。無論司儀、主持及拍劇也有佢嘅身影，面對眾多嘅工作，佢亦毅然進修，自爆正在報讀香港大學醫療科學碩士課程，仲話攻讀碩士學位係人生目標，即使學習繁重，亦選擇邊拍劇邊讀書，佢好學嘅精神真係好值得學習呀！

早前Sabrina於社交網上載與雙胞胎妹妹宋宛霖(Sonia)的合照，旋即引起全網哄動。Sonia的外貌絕不輸姐姐，乍看之下與前華姐冠軍苟芸慧撞樣，甚至有網友指兩人是「最美姊妹花」。現正讀醫科的Sonia，於社交網上載在內地實習的自拍照，即使戴上口罩，都覺得她美極了！

今日係幸福星係雙魚座，運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。最索人妻謝安琪（Kay）就係雙魚女，近年搞作多多嘅佢就踩過界拍戲，喺新戲《4拍4家族》同泰迪羅賓飾演兩父女。拍戲期間Kay不改歌手本色，有份參與電影歌曲創作，其中嘅新歌《Lost and Found》正係出自其手，估唔到Kay已經進化到「演而優則唱」，講真咁全能點夠你玩呀！