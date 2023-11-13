【是日通勝】

農曆十月初一

癸卯年 癸亥月 乙亥日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、沐浴、出行

忌：動土、嫁娶、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、34、42

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

金牛座：事業發展受溝通問題拖累，必須及早解決。

雙子座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費青春。

巨蟹座：工作順利，但財運一般，回報或未如理想。

獅子座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

處女座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

天秤座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天蠍座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

人馬座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

山羊座：運勢好到極，單身者可向心儀對象示愛。

水瓶座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

雙魚座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 貴人撐

（跌）蛇 易破財

鼠：富有想像力，可望從職場中脫穎而出。

牛：忌急躁好鬥，要注意言行與工作態度。

虎：人逢喜事精神爽，身邊人樂意親近你。

兔：今天遇貴人，不管做甚麼都獲得支持！

龍：面對誘惑勿動搖，已婚者要檢點言行。

蛇：是日沖煞，判斷力下降，投資易損手。

馬：工作繁忙，瑣事纏身，讓你頭痛不已。

羊：精明有遠見，敢於接受工作上的挑戰。

猴：出現前所未有的麻煩事，內心壓力大。

雞：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

狗：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

豬：有人故意刁難，遇事一定要沉着冷靜。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

善用節氣布陣

古籍記載：「立，建始也，冬，終也，萬物收藏也。」

每年陽曆十一月七日當太陽轉到黃經二百二十五度時，便進入立冬，是冬天的開始。在古代，立冬與立春、立夏、立秋合稱「四立」，是一年之中最重要的節氣。

每個人生於不同節氣，自然反映其五行喜忌。在立冬這節氣出生的人，大多數五行比較缺火。五行陰陽論述比較貼近我們所需，好像中醫也跟從寒熱來辨證，而生肖不可代表每個人的五行喜忌。不論在大運中或不在運中，只要知道自己五行多少，找出自己所謂用神，便可以利用時空來為自己布陣，當然在運中自然得心應手，但不在運中，也可利用甚麼月、甚麼時來為自己攻守。

舉例，生於立冬至立春前的人多數缺火，適宜利用每日早上至下午三時前進攻，增加火旺時空，衣着多用暖色，少用白色、藍色、黑色（可用在內衣上），少吃寒冷之物，反過來，生於立夏人士做任何事會暢順。

當大家懂得利用春、夏、秋、冬的節氣，多少會令自己得到好處，但要詳細了解自己一生的一切，最好整體用八字來計算，八字批命是精準計算出來，不能隨口亂講。作為一個負責任的師傅如批錯計錯，便會誤導别人，到時因果自負。