嗒小鮮肉淪眼中釘！吳謹言大勢已去　白鹿搶灘「篡位」

內地女星吳謹言早年一劇成名紅遍東南亞，卻恃寵生驕耍大牌，結果淪為犯眾憎。她坐了冷板櫈兩年多後終於有劇開，但網民同樣視為眼中釘，揶揄她與「小鮮肉」男主角王星越相差12歲欠CP感，而她在公司的一姐地位更被師妹白鹿搶走，加上後輩趙露思及虞書欣急速冒起，她面臨「內憂外患」，東山再起實在不易！

5年前憑內地熱播劇《延禧攻略》爆紅的吳謹言，及後因耍大牌及「放飛機」事件引發軒然大波，更被官媒公開點名批評，雖然事後她兩度在社交網發文道歉，惟覆水難收，其人氣及風評開始下滑，即使往後有孭飛劇陸續面世，而且拍檔全屬實力派及一線小生，但依然無法扭轉劣勢，還錄得9劇評價接連仆直的紀錄。

一沉百踩的吳謹言隨即「潛水」避風頭，由於有27個月沒有進劇組，傳出被公司拋棄之說，不過其經理人于正否認她淪為棄將，更稱有30個劇本找上門，卻受疫情影響而銳減，變成只有幾套劇可選擇，而當中大多與《延》劇類型相同，為免被定型，故統統推卻，並安排吳謹言上演藝課。

劇接劇躋身「頂流」

吳謹言去年曾參加綜藝真人騷《乘風破浪》，最後卻被踢出局。坐了冷板櫈多時的她，今年中終於等到開劇的機會，夥拍同門師弟王星越拍攝古裝劇《墨雨雲間》，上演三世愛恨情仇的故事。身為製片人的于正本想借吳謹言的知名度力捧新星王星越，沒料到劇集早前發布官方劇照後，網民一面倒負評！網民認為33歲的吳謹言與21歲的王星越年紀相差12歲，毫無CP感，加上男方在剛播畢的劇集《為有暗香來》與小花周也的虐戀令人留有遺憾，紛紛期望雙方再合作，沒想到今次拍檔卻是風評一般的吳謹言，故劇集未播映已被睇死。

新劇未能吸引網民，吳謹言連在公司的一姐地位亦不保，早已被師妹白鹿取代。白鹿今年連播3劇，當中《寧安如夢》及《以愛為營》最近同期播出，形成「自己打自己」的局面，但仍佔據內地影視平台熱度榜頭兩位。白鹿在兩劇均與對手有連場吻戲，當中《寧》劇被指與緋聞男友張凌赫假戲真做，官方近日發布有吻戲的預告片，短短一日流量已破千萬，「寧安如夢白鹿被吻到缺氧」更登上熱搜，至於夥拍王鶴棣的《以》劇，3日流量已破2億。她手上還有兩劇待播，並成為搶手貨，現時有數十個劇本慢慢揀選，風頭一時無兩。

此外，一眾後起之秀趙露思、虞書欣及鞠婧禕等亦紛紛冒起，同樣不乏代表作，曝光率極高，前兩人近日更與白鹿齊齊獲封「頂級流量明星」，實行聯手打殘吳謹言！

趙露思撼許瑋甯 衝「亞洲視后」

《第28屆亞洲電視大獎》昨日（12日）公布入圍名單，有「甜寵女神」之稱、有份狙擊吳謹言的內地小花趙露思憑劇集《後浪》提名最佳女主角，是內地唯一入圍的女藝人，可謂相當爭氣！她的對手有來自台灣、馬來西亞、新加坡及泰國的女星，當中台灣代表許瑋甯憑《第9節課》角逐獎項，她早前才榮升金鐘獎迷你劇集視后，實力不容忽視，看來趙露思要登上「亞洲視后」寶座有一定難度。至於其他入圍獎項，內地男星張晚意與范偉角逐最佳男主角，劇集《三體》則入圍最佳電視劇。