娛圈單打︱馬國女神EQ高　打個圓場好風騷

馬國女神林明禎堪稱近年走紅速度最快的過江龍，自從在電影《飯戲攻心》甜爆登場後，一直成為香港娛樂圈寵兒。一口唔鹹唔淡廣東話，配以前凸後翹索爆身材，火速成為港男夢中情人，演出機會不斷，仲榮登廣告女王。

明禎亦非常識做，社交網不時豪派福利，睇到網民流口水，不過女神也有失手時。日前出席沙田馬場活動，她罕有偕同家姐細佬一齊現身，由頭到腳迷人Pink Lady打扮，理應非常吸睛。怎料有同場出席活動的內地網民表示，見到女神真身大失所望，仲Po上微博和小紅書，形容明禎一頭半濕髮造型非常油膩，腰間驚現贅肉，顏值普通，仲質疑佢整容。

噢，唔通真係關公都有對頭人，女神也有黑心粉？講真，在一個無人不P圖、無時不濾鏡的年代，相中人同真身出現偏差，絕對不足為奇。比起內地千人一面的網紅，明禎真人同社交網靚相的差距其實不大，身材依然玲瓏有致，笑容更是甜到漏。

可幸女神對此也無動氣，反而搞笑留言，要找拍下「花生照」的人出來，大方態度，連黑粉也不好意思再說甚麼。咁又係，明禎一個弱質女子隻身來港發展，行走江湖，最緊要面面俱圓，若然為咗咁小事而動氣，豈非好唔得閒？倒不如哈哈一笑打圓場，努力搵錢更實際。

嗱，如何應付Hater批評，明禎作出高手示範，「香港頂流」姜濤真係要學吓嘢。佢因為演出被質疑咪嘴飽受抨擊，日前竟然發難，反擊其中一位批評他的女網民，最終物極必反，惹來網民圍剿。小事化大，何必呢？