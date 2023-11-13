廣咩︱炎明熹麥明詩最懂「潑婦」？黃宇詩為港女平反

俗語話「好佬怕爛佬，爛佬怕潑婦」，今集《廣咩》就跟大家研究潑婦兩大特徵「啷厲」和「發爛渣」，先考驗今次挑戰嘉賓炎明熹和麥明詩，看她們是否了解潑婦。

問題：以下哪個字詞是「啷厲」的正字 ？

A. 螂蠣

B. 哴厲

C. 狼戾

炎明熹：「應該不會是B（哴厲）吧，因為都是口字邊，而厲字也相同，所以該不是它；而A（螂蠣）也沒可能，因為它是蟲字邊，我不覺這跟蟲有關；故我認為是C或B！」恭喜你Gigi，答案是 C（ 狼戾）沒錯。

至於麥明詩，我們就問她「發爛苴」是哪個廣東話口語的正字？麥明詩：「我懂讀首兩個字，是發爛……我猜是發爛渣！」妳們都很醒目啊，兩個人都答對了，看來真的很清楚潑婦這兩大強項呢。

根據我們星級主持黃宇詩的解釋，廣東話口語中的「啷厲」，正字是這樣寫的「狼戾」，我們在在日常生活中，都會罵那些脾氣暴躁、蠻橫無理的人「嘩，乜你咁狼戾㗎，郁啲就發人老脾。」形容那些人很麻煩、很難服侍。而狼戾的人，最強武器就是「發爛渣」，它的正字是這樣寫「發爛苴」。

在古書《戰國策．燕策一》中有這麼一段「夫趙王之狼戾無親，大王之所明見知也。」意指趙王狠毒，不顧親情。

另外在《詩經．大雅．召昊》中也有提及「如彼歲旱，草不潰茂，如彼栖苴。」即指歪倒的枯草，有劣質低檔的意思，故此最適宜用「苴」形容只懂發爛苴的劣品人。

黃宇詩：「其實港男港女矛盾，說了十多年也沒說完，即使我是女人，也不認為女人不是全對，如果每次也一哭二鬧三上吊，換了你是男人，也很沒趣吧」不過黃宇詩也勸男人，應該要大方點，如果沒EQ動輒就「發爛渣」罵女人，誰對着你也受不了吧。