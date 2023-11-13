鄧麗欣16年後再開騷　一手撮合Kary Miki世紀合照

藝人鄧麗欣（Stephy）相隔16年再次舉行演唱會，昨晚（12日）於會展「限量公演」一場，吸引大批圈中好友，包括Cookies舊拍檔楊愛瑾（Miki）、吳雨霏（Kary）、區文詩（Angela）、陳素瑩（Gloria）、何綺玲（Elaine），以及唐詩詠、吳若希、戴祖儀、曾樂彤、張繼聰、Edan、Anson Lo 及Jeremy@MIRROR現身捧場，場面星光熠熠。今次是Miki與Kary傳不和後首次同框，二人更於現場合照及坐在一起睇騷。

今次演唱會以情緒及成長為主題，Stephy一口氣獻唱了逾30隻「代表歌作」，當中包括《電燈膽》、《不要離我太遠》及《最後一磈》等等，成功鈎起樂迷們集體回憶。當唱出《姊妹淘》時，Stephy望向身後投射出自己的成長舊照，禁不住哽咽兼數度落淚，獲全場起哄打氣。唱到《Waiting List》時，Stephy與數名Dancers於台上玩「潑漆」，油漆更淺到Stephy身上，歌衫隨即報銷，她毫不介懷：「OK, never mind！」Stephy又自彈自唱英文歌《What was I made for》，一展才華。

演唱會中段，Stephy突然感性表示：「人與人好特別，係互相影響承就關係，中間有唔同情緒、痛苦與快樂，有時唔知點處理，不過過去發生過嘅嘢，會構成我哋重成長嘅重要養。我有好多歌都係人生經歷寫照，慶幸大家仲記住同鍾意，雖然唔知你哋鍾意幾耐，但唔緊要，只要呢刻記住就好。」她又感激粉絲成就自己在舞台上做任性的事情，直指這些年成長及經歷了很多，並趁機向自己示愛，直言很愛當下的鄧麗欣。

講到有朋友遠道而來支持自己，Stephy再度哽咽，強忍淚水說：「今晚我好叻，綵排時喊到七彩，想喊晒出嚟先，開騷我就有意志力唔喊，咁耐冇唱，喊就唱唔到，好彩只係喊咗一首歌，揀埋啲咁嘅相搞到自己！多謝大家陪伴我過難忘嘅一晚，好充實。咁人生中好多選擇都係自己揀嘅，諗返轉頭唔需要後悔，其實每個都係最好嘅安排。」

完騷後Stephy受訪，坦言開騷最擔心是「忍喊」：「無論喺屋企練歌綵排，我都有喊，唔知點解咁感性，可能啲歌過咗咁多年再唱，嗰種感覺係好大，一投入就會喊，最誇張係綵排唱第一首歌已經忍唔住嘞喇。有已移民嘅朋友特登返嚟支持我，我叫佢事前嚟畀我見吓先，如果唔係驚演出時喺台上望到佢，我又忍唔住喊喇！」談到今晚表現，Stephy自言滿意，認為已超額完成：「自己好enjoy，亦都冇崩潰，好開心有好多朋友嚟咗，同埋我一直好想做集顏色、畫同藝術結合嘅騷，今次真係做到。（得一場唔夠喉？）係嘅，一場都係我任性嘅舉動。（下次紅館開騷？）紅館係每位歌手嘅夢想，但我相信一切都自有安排，明年頭半年我已經有好多電影工作，都希望時間調配得好啲。」

對於台上「談後悔」，是否暗示曾「揀錯人」，她笑答：「又唔好咁敏感，人生有好多嘢會後悔，要學習無悔，因為當下嘅選擇都有原因。」至於好友Miki與Kary今次同時出現，Stephy說：「我頭先望落台見到佢哋一齊，都好感動。（約Cookies成員食飯？）要，我哋都不定時有約食飯嘅。」