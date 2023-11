女神封盤 開騷改歌詞贈男友後台激咀　Taylor被fans睇好將結婚生仔

美國流行樂壇天后Taylor Swift事業愛情兩皆得意,近日於阿根廷開騷的她,其美式足球明星男友Travis Kelce特地飛抵支持順便見家長。

Travis被影到周六晚(11日)於阿根廷舉行的第2場巡唱貴賓席,並與Taylor父親Scott排排坐,期間她們有傾有講,似乎Scott對這位「未來女婿」甚滿意。當晚Taylor演唱《Karma》時,特別為男友改歌詞「Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me.」(報應就是那位在酋長隊的男人,他直接回家找我),在觀眾面前大晒恩愛「放閃」,引得一眾粉絲包括Taylor父親歡呼,搞到台下的Travis「面都紅晒」。完騷時,有粉絲影到Taylor即衝落台與Travis擁吻。

事後有爆料者指Taylor和Travis將會結婚生仔,而fans亦睇好他們將成家立室:「睇依家呢個情況,佢(Taylor)2月就會大肚,到時個巡唱會提早完。」另有fans都表示希望2人會結婚及生一「竇」仔女。而美國女星Hilarie Burton亦有於社交網轉發片段並預測他們會於下年5月訂婚。