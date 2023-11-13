甜美生活　由甜食開始

來到秋天，天氣變得乾燥，這個時候，很多人喜歡吃一碗糖水滋潤一番，除此之外，坊間不同品牌亦適時推出新款甜點，由蛋糕、朱古力等一應俱全，想保持甜美生活，由依家開始。

香滑開心果

富堅果氣息的開心果，除了原粒享用，還可以做甜品。精品蛋糕店Lady M推出限定的開心果千層蛋糕，班戟皮之間抹勻法國開心果忌廉，表面灑上開心果碎點綴，入口有獨特的堅果香氣，開心果碎又加添口感。

法式系列

很多人邊吃蛋糕邊怕肥，法國品牌agnès b. CAFÉ近日推出2023法式蛋糕咁點系列，當中就有全新稀少糖口味原個蛋糕，稀少糖來自植物單糖，是低卡又健康的甜味劑。Sesame稀少糖芝麻焙茶蛋糕外表為黑芝麻忌廉，餡料由芝麻脆餅、焙茶戚風蛋糕和巴代利亞奶凍組成，Belle稀少糖白桃玫瑰蛋糕由白桃果肉啫喱、玫瑰焦糖燉蛋、雲呢拿戚風蛋糕及巴伐利亞奶凍組成，味道清新。另外，品牌推出6款迷你蛋糕，包括玫瑰法式泡芙塔、杧果拿破崙和法式酥皮蘋果撻等。朱古力迷就不可錯過Nina伯爵茶朱古力蛋糕、Hazel純素榛子朱古力蛋糕和Valentine咖啡雙重朱古力撻。若然想和朋友分享的話，可選擇一口甜點派對禮盒或法式經典迷你蛋糕禮盒，口味都相當多。

意大利朱古力

每逢覺得疲憊或心情唔好，很多人都會選擇吃一口朱古力再努力，意大利雪糕朱古力品牌Venchi在今個秋季推出新口味，Chocoviar橙味朱古力選用西西里血橙製作，配合60%黑朱古力外殼和75%朱古力碎，醇厚甘香。另一款Chocoviar牛奶脆片朱古力，可可碎和忌廉配合，帶來獨一無二的口感。另外，品牌亦推出Cannolo西西里奶油卷朱古力、Cremino黃金焦糖杏仁朱古力、杏仁黑朱古力磚、新迷你朱古力磚以及新口味的Ingots等，大家可隨時隨地感受意式甜蜜。

迷你菠蘿酥

茶餐廳的菠蘿包或菠蘿油，可算是經典的地道美食。尖沙咀Artisan Lounge近日推出迷你菠蘿酥禮盒，菠蘿包外形內有3款口味，原味以菠蘿乾加糖煮至濃稠作餡，黑白芝麻經烘烤後加添香氣。陳皮豆沙餡則帶來軟糯和甘醇的氣息。客人可選原味或混合口味，自私食或送禮都咁啱。

輕盈千層糕

有吃過印尼美食的人，都會了解到當地甜點甜度相當高。印尼品牌Rumah致力將地道印尼美食作出變革，為客人帶來現代風味，早前品牌推出18層班蘭千層糕，出品經研發後，改變造型和符合年輕人口味的版本，漸變色的千層糕相當吸睛，質感煙韌、甜度輕盈，相信能打破大家一貫對印尼甜點的印象。除此之外，品牌亦計劃推出達蘭糕和班蘭椰子咖央醬等新品，不妨拭目以待。