Yanny放棄P圖晒素顏照　鼓起勇氣展示核突樣

藝人陳穎欣（Yanny）到台灣旅行，日前於社交平台發文：「我應該幫襯呢間，你會紅，天燈！見到呢個招牌即刻跑去自拍，唔知醜到極點！」她晒出多張與家人到台灣旅行的靚相，當中包括站在名字為「你會紅」的店前留影，亦有一張睡眼惺忪的疑似素顏照，她表示那是作為觀光客的疲累，之後再寫道：「我好耐冇試過原相直出，因為我好多時候都有啲核突，所以會執相，同埋我好介意啲顏色太黃，今日決定出呢個真實Post！」

她笑指好友曾樂彤見她竟然貼出「零P圖」，即相當擔心私訊提醒她不要放錯Account，Yanny就解釋絕非出錯，純粹因為想給自己來個課題：「2023年11月份嘅課題，勇氣！我揀走咗好多太核突嘅相，更核突嗰啲有趣好多，但係始終都係一個公開嘅社交平台，所以都係唔好啦。」曾樂彤亦有留言：「我怕你唔小心post錯啊，不過喺我眼中你唔洗面唔洗頭都係咁靚㗎，唔係我覺得你唔應該post，你就算變成點我都會愛你！」相當窩心，而網友則留言：「原相都咁靚，冇問題啦 」、「素顏天花板」、「可唔可以開個付費channel for睇你啲核突相？」、「你一早紅咗。」