日花藝師創意大爆發　完美展現轉瞬即逝

來自日本的花藝師東信Azuma Makoto，一直以其極富創意的花藝作品聞名，並不斷加入科技元素進行實驗性的藝術作品，包括從蔚藍的海洋到凍結花卉的美，甚至將花藝作品送上太空，利用不同方式及技術，表達出花與環境的之間的多變形狀，展現華麗的曇花一現。

在他全新作品《HANABI》中，將同樣轉瞬即逝的煙火和花互相結合，並置綻放。Hanabi除了解作煙火，亦代表花火，兩者關係緊密。而這次作品採用了50種來自日本各地的花卉，並排列成瀑布形狀的藝術裝置，呈現出綺麗絢爛的花卉，帶來強烈視覺效果，同時帶出「一秒即是永恆」的信念，提醒人們活在當下，在短暫的生命中活出精彩人生。

東信曾與不同大型潮流品牌合作，並為時裝設計師Dries Van Noten的時裝表演製作大型冰柱花卉藝術裝置。他將花卉放置在冰柱中，將花卉盛開的模樣凍結起來，記錄花卉在不斷融化的冰塊下的時刻變化。此外，他憑着天馬行空的創意，更曾將其花藝作品透過氫氣球送上外太空，花卉在失去陽光空氣、土壤的水分下，在90分鐘內不斷凋零，最後失落於無垠的天際，可見其對作品的用心及驚人的創意力。