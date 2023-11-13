姬絲汀史釗活自爆曾拍戲撞鬼　酒店房與女鬼困獸鬥

荷里活女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）日前亮相網台靈異節目，在訪問中她自爆曾於拍攝鬼片期間「撞鬼」！

雖然她沒有提及是那一部電影只透露是一部鬼片，但她多年來2007年只演過由彭氏兄弟執導的「鬼片」《鬼差》（The Messengers），所以很大機會她提及的正是此片。她表示當時與母親於拍攝期間一同住在一間非常古舊的酒店，她說：「突然之間我感覺到我雙腳被拉下，我甚至還沒有完全躺下，然後突然間，我就挺直了。所以我打開眼，當我開眼時見到一個穿上殖民時代裝扮的女士。」而她更描述「女鬼」模樣指她皮膚「黑黑地」頭上有髮捲。

事後她向好多朋友提及此事，但大家都認為她只是發夢，不過她強調「撞鬼」時她是完全清醒：「你唔Ｘ可以勸服我並唔係見到鬼。」

除了姬絲汀之外，拉丁女星莎瑪希爾（Salma Hayek）亦曾自爆住過「鬼屋」！她於訪問中指之前住過的一間倫敦大宅時常發生很多不可思疑的事，包括鋼琴自己彈奏、屋內的燈自動開關，而她的女兒Valentina更自爆見到鬼魂，最後莎瑪不得不聘請「驅魔人」到來趕走邪靈，結果「驅魔人」發現現場有20隻鬼有老有嫩，仲有「鬼修女」！