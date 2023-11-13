同麻利再次合照緋聞被翻炒　AK燥鬧「生粉」多管閒事

人氣男團MIRROR成員Anson Kong（AK）自2021年就開始同大佢11歲嘅DJ麻利亞（麻利）傳緋聞，二人多次否認拍拖，但又成日糖黐豆咁周圍去，不避嫌嘅態度反而令網民不禁有揣測。近日，同樣《全民造星》出身、又係AK好兄弟嘅舞蹈員Tank，搵埋成班好友去日本富士山旅行，更同《造星3》女友方方（方芷欣）求婚，場面浪漫又感動！

多人晒出當日嘅求婚大合照，有網民就發現AK同麻利原來係一齊去為Tank助陣，二人時隔多時再次合照，竟有AK粉絲「生粉」喺粉絲群組留言寸爆指相中眾人都係一對對情侶，質疑AK唔係單身，而係有「同行人」，向來火爆嘅AK即爆seed開火，自己粉絲都照鬧。

於網上流出嘅對話截圖就見到，AK接連發言轟有「生粉」多管閒事，將自己幻想嘅嘢當成真：「同行就叫拍拖咩 tank求婚 佢想佢身邊愛嘅人出席有咩問題？我同邊個做朋友亦有我自由，我做藝人唔代表你哋可以干預我嘅交友圈子。唔好自己覺得咩加個故事就當係」、「由頭到尾都係你哋自己幻想，然後仲要攻擊我朋友，我已經唔出聲。Yes 我哋係以family相稱，代表我哋感情好好有咩問題？」

AK激動表示自己已經忍咗好耐，強調男女間唔只係得愛情：「我忍咗好耐，一直唔出聲，唔該大家唔好咁無聊，男女之間一定只係得愛情咩？你哋要點諗我無所謂，因為點講都有人會唔明，但我只係過自己想過嘅生活，同我嘅朋友一齊經歷每一個人生重要嘅moment。」嚇到大批生粉急急留言安撫AK，怕男神嬲豬情緒失控，好似去年咁退出粉絲群組。