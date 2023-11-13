尊尼偶像全線被out　KPOP大舉出場《紅白》

日本NHK電視台的年度盛事《第74屆紅白歌唱大賽》將於除夕舉行，由女星橋本環奈、濱邊美波及諧星有吉弘行擔任主持。大會今日(13日)公布演出歌手名單。去年有6組出場的前尊尼事務所，受已故創辦人Johnny喜多川的性侵醜聞影響全線被飛，旗下偶像44年來首度冇份參與。相反換上4組KPOP組合出戰，包括再度出場的人氣女團LE SSERAFIM、首度出場的TWICE日本人小分隊MISAMO、韓國男團SEVENTEEN及Stray Kids。

除了以上3組首度出場的KPOP組合外，其餘初出場的歌手單位還有演唱《男兒當入樽》電影版《THE FIRST SLAM DUNK》爆紅的樂隊10-FEET、狼人樂隊MAN WITH A MASSION、主唱動畫《咒術迴戰 懷玉‧玉折篇》片頭曲《青之住所》的創作男歌手木谷龍也、下月來港的騎呢校園風女團ATARASHII GAKKO!、成軍10年的人氣樂隊Mrs. GREEN APPLE及神秘歌姬Ado等。

出道25年的日本天后濱崎步，早前盛傳內定相隔10年再亮相《紅白》，但最終榜上無名。有指NHK電視台曾經邀請步姐演出，但她因要應付除夕的個人跨年演唱會而婉拒。