何雁詩憑一團火面對難關　希望發展遲緩囝囝每日有進步

歌手何雁詩、薛家燕、林智樂與陳健安今日（13日）分別到新城電台接受訪問，何雁詩宣傳新歌《Tiger in You》，她表示歌曲於2年前佗B時所寫，希望小朋友能憑一團火面對難關，不過到計劃出歌時，考慮過聽眾未必有小朋友，故將之改編為送給另一半，她透露雖然老公鄭俊弘未有參與MV拍攝，但MV中出現旅行時的畫面，其實就是出自老公之手。

談到她早前透露了囝囝有發展遲緩情況，她感謝很多朋友給予祝福和有用資訊，自己和老公也不斷找方法幫助囝囝：「希望可以幫助佢追番進度，可以同其他小朋友一齊學習，返學可以更開心，好在我同老公嘅工作時間比較彈性，亦有媽咪幫手照顧小朋友。」她表示老公也覺得囝囝在進步中，坦言自己不會過分擔心：「見到佢每日都進步緊，人生總會有唔同挑戰，總會搵到方法去解決，佢四肢健全又性格開朗，呢啲係最緊要。」她表示能做的都會盡量做，除了看更多育兒書，亦會留意治療師如何教導囝囝：「其實呢種情況比想像中普遍，希望分享出嚟可以支持到更多媽咪。」對於老公於生日會上表示想再生B，她笑言：「由我坐月佢已經開始講啦，哈哈！不過依家忙做歌，同埋都想緊貼囝囝嘅情況，遲啲先啦。」

薛家燕望約佘詩曼訪問

薛家燕透露接下來將忙個不停，她說：「同李居明大師製作來年嘅生肖運程節目，之後除要參與台慶表演，遲啲會去新加坡同馬來西亞拍廣告同埋唱新年歌。」她表示與李居明合作的節目運程很受歡迎，早前也獲對方指點迷津：「我哋上次見面係8月，佢話我嚟緊會好忙，仲話恭喜我，然後我返內地表演，同學生跳唱《FLOWER》就爆紅咗，一直忙到依家。」她表示大師亦有指她會有桃花，透露現正有人追求。而剛從湖南衞視完成拍攝回港的她，於節目上與蔡國慶跳舞，因場面盛大，坦言自己也有點壓力。另她表示希望稍後能約到佘詩曼到電台接受訪問，宣傳其主演的劇集《新聞女王》。談到台慶表演，她將夥拍一眾小生載歌載舞，其中周嘉洛曾笑言想找機會摸到她，家燕姐笑言：「終於可以合作跳舞，我約佢做訪問都約咗差唔多一年！不過佢真係好忙嘅，喺廠見親佢都係攰到眼紅紅。」

林智樂角逐新人獎

林智樂坦言新歌對他來說算是高難度，自己亦有份參與新歌的主題及編曲。問到今年有份角逐新人獎的他是否已開始拉票？他謂：「未做添！（有冇信心？）入咗圍就要有信心，輸人唔輸陣， 依家已經搵緊戰衣。（點拉票？） 會做多啲歌同訪問，等多啲人知道新歌。」今年有多位歌手角逐新人獎，問到有哪位是他的勁敵？他說：「個個都咁勁，尤其係Jeffrey（魏浚笙），覺得佢好靚仔， 希望之後頒獎禮有機會同佢打招呼。（覺得自己唔靚仔？）自己係另類。」

他透露來年除了出歌，亦會為綜藝節目《聲夢CLS》進行拍攝， 指節目原定於暑假推出， 但後來延至明年才拍攝 ，他會聯同其他聲夢學員做主持。

陳健安入行以來最忙的一年

歌手陳健安（安仔）宣傳新歌《之後的一天》，今年已推出4首作品的他，笑言是入行以來最忙的一年：「又做咗20場舞台劇，好在都同媽咪去咗轉北海道，都要讚下自己。」問到如何獎勵自己？他表示會請創作團隊吃大餐，感謝他們幫忙才可將今年目標順利完成。他透露正籌備概念大碟，至少有8首歌，預計12月推出，除了出碟亦正籌備下年開首個個人實體騷，但詳情要賣關子：「大家依家開始儲錢，每星期儲50蚊就可以買到一張飛，哈哈！」談到年尾頒獎禮，他笑言很想獲獎：「其實係想啲歌多啲人知到，因為攞獎可以喺台上唱歌。」

他亦透露明天將隨慈善機構飛到埃塞俄比亞參加慈善跑：「會跑10公里，另外會去學校做交流，同埋應該會安排到參觀眼科手術。」曾任職護士的他，表示曾參與過不同手術，唯獨眼科未接觸過，又自爆最怕看到自己流血：「讀書嗰陣試過去捐血，一睇到自己啲血抽出嚟即刻暈暈哋，面青口唇白，啲姑娘即刻幫我撥涼，又畀橙汁我飲。」他指看到別人的血又沒有問題。