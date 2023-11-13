夜景觀光士嚴選！1,300萬顆燈飾閃耀聖誕

冬季到日本旅行，不可錯過各地的燈飾活動，璀璨繽紛的燈光騷為冬日添上浪漫氣氛。作為日本人氣燈飾指標的International Illumination Award日前公布結果，當中由日本全國6,452名夜景觀光士（持有夜景鑒賞資格證）投票選出的「燈光活動」部門優秀娛樂獎，第1名由長崎縣主題公園豪斯登堡「光之王國」奪得，該處動用多達1,300萬顆燈飾炮製夢幻場景，臨近聖誕更有多款應節搞作。意猶未盡的話，還可到神奈川縣及愛知縣觀賞另外兩大燈飾活動！

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長崎縣：三層旋轉木馬勁震撼

長崎縣佐世保市主題公園豪斯登堡的光之王國，是個全年無休、動用1,300萬顆LED燈飾來布置園區的燈光項目，超大的規模令其多年來一直在燈飾大獎中名列前茅。當中一大特色是部分燈飾會因應季節有所變化，例如為迎接聖誕節，闊約66米、燈光影像猶如瀑布般流動變化的「光之極光花園」，即日起會顯示應節圖案，而阿姆斯特丹廣場花鐘則會出現聖誕老人等投影。與此同時，園區即日起至明年1月8日推出「光之街道聖誕節」活動，亮點之一有售賣歐洲應節雜貨及美食的聖誕市集登場，而且市集所在的廣場位置更設有日本首座三層旋轉木馬Sky Carousel，內裏排列着意大利製造的馬車和貢多拉，裝飾精美，讓你邊玩邊俯瞰四周風景。而豪斯登堡場內的運河上亦初次出現長50米的「運河溜冰場」，除了大人可溜個痛快，也同時準備了雪橇和輔助設備讓小童一起玩樂。指定日子（12月16、23、24及25日）更有聖誕煙花，將節日氣氛推至高峰。一日票成人¥7,000（約HK$364）。

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神奈川縣：多啦A夢光影世界

榮獲優秀娛樂獎第2名是神奈川縣相模原市的相模湖度假村遊樂森林的相模湖Illumination。這個燈光活動被選為關東三大燈飾之一，會場內約有600萬顆LED燈飾點綴。今年活動與明年上映的《多啦A夢》電影合作，即日起至明年5月12日正推出「電影多啦A夢：大雄的地球交響樂Illumination」。走進會場，四處都可以看到以電影為主題的燈飾區，乘着全長約250米的「彩虹纜車」，腳下是以各種音符構成的燈飾，令人好像懸浮在七彩五線譜上。之後來到超大燈飾牆，看到多啦A夢、大雄等正在演奏樂器。再繼續前進，會發現多啦A夢立體大頭燈飾，加上在空中高飛的大型吹氣多啦A夢，還有竹蜻蜓、隨意門、縮小電筒等法寶變身為燈飾裝置，處處充滿童真。在山麓區的「燈光與音樂殿堂」有由燈光及雷射燈打造的場景，並欣賞多啦A夢及朋友們演奏出由著名作曲家葉加瀨太郎作曲的《你的口袋》。活動期間園內餐廳亦會推出多款主題餐點及周邊商品，讓粉絲盡興！成人入園票售¥2,000（約HK$104）、全區暢遊票售¥4,500（約HK$234）

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愛知縣：玩轉海陸空

獲得優秀娛樂獎第3名的是位於愛知縣蒲郡市的大型度假村拉格娜登堡（LAGUNA TEN BOSCH）炮製的燈光活動Laguna Illumination。今年活動由即日起至明年4月7日舉行，以「生命之光」為主題，分為海、陸、空三個區域，最大亮點是空區名為「Tree In The Sky～天空中的生命之光」項目，於「空中幻想花園」中聳立高10米、直徑13米的象徵樹，環繞着樹的草坪廣場上有閃爍的燈光照亮，周圍雲海流動，並有極光散布在樹上，營造出夢幻的照明效果。海區則有「燈籠街」，到處都是以水母、海草、貝殼、魚兒等為造型的燈籠，色彩繽紛，是打卡景點。至於陸區設有發售烤麵包、熱紅酒和精選聖誕雜貨等的聖誕市集，並可與閃亮聖誕樹和拱門合照，及欣賞360度3D光雕投影騷。此外活動還有其他燈光騷，有不少期間限定活動，包括加入噴泉、光雕、燈光元素的Le Rêve de Noël煙花表演、「神聖的聖誕節」聖誕歌舞表演及卡通人物主持的亮燈儀式等。入園票成人¥2,300起（約HK$120）；全區暢遊票¥4,600起（約HK$239）。