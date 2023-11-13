《中年好聲音2》24強誕生！陳燕娜最高分　陳麗媚被淘汰

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚（12日）播出的一集中，24強終於誕生，陳燕娜憑《小玩意》成全晚最高分選手，而顏米羔成該回合的MVP，李榮耀和陳麗媚則慘被淘汰。

獲得85分佳績的陳燕娜解釋選唱這首歌的原由表示：「過去都係唱慘情歌，成日苦口苦面，今次想挑戰自己唱得Sweet少少同埋開心啲。」獲評審張佳添大讚：「要讚你嘅氣息，呢首歌最大挑戰係要用好靚嘅氣唱好長嘅句子，第二個挑戰係要有好靚嘅頭聲，只要一唔靚成件事就會冧檔，我覺得好Enjoy。」而李惠敏（Amanda）也讚不絕口：「呢啲歌要用陰力，你係用到嘅，我好開心好欣賞，同埋玩真假音要不斷練習，你都算係高水準！」

來自馬來西亞的陳麗媚獻唱《千個太陽》，可惜表現並未獲評審青睞，最後終被淘汰，反之其同鄉沈宗賢雖然坐足成晚危險區，最後逃過被淘汰命運，得悉結果後的沈宗賢忍不住爆喊說：「我真係冇諗過係佢，因為我哋兩個都係馬來西亞人……我覺得佢唱得好好。」麗媚即時與宗賢攬攬並安慰道：「好驚我哋兩個都出局，唔緊要啦，起碼仲有一個（馬來西亞）代表，係咪先？」獲女兒到場支持的陳麗媚最後發表感言謂：「我個女難得嚟到，但媽媽就攞唔到好成績，不過我真係盡咗力，同埋好開心識到一班參賽者。」而另一出局者李榮耀感謝家人的支持以及一班同事的幫助和鼓勵。