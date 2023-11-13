亞洲超星團︱丁子朗帶團跳唱　冼靖峰竟然冇份？

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於11月25日首播，分別從內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出65位超星練習生進行蛻變及改造。導師陣容非常強勁，除了有韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫擔任超星導師。

官方今日（13日）正式發布節目主題曲《閃耀/Shining》MV，65名超星練習生以灰色西裝上陣，在舞台上整齊一致勁歌熱舞，非常型仔！此外，官方連日來陸續釋出宣傳片，其中一段是Rain和C君＠農夫為一班超星練習生打氣，Rain寄語他們：「作為偶像最重要的就是要自信，作為一個團隊，是要互相彌補彼此不足的地方。」C君則說：「新一代國際級男團，就係要大膽玩、大膽試！」片段同時加映部分超星練習生的演出精華，其中香港代表丁子朗、黃奕斌、區珀豪合體跳唱陳小春的《啼笑姻緣》，以白色西裝上陣的三子大晒勁爆舞姿。另一香港代表冼靖峰（Archie）則與其他練習生組隊，以全白Look上陣的Archie化身白馬王子，對着鏡頭大Chok型仔樣！

超星導師全部來頭不少，來自內地的朱正廷和程瀟均曾韓國受訓，27歲的朱正廷於2017年赴韓國參加《PRODUCE 101第二季》，2018年則參與內地節目《偶像練習生》並獲第6名成為限定男團NINE PERCENT成員出道，同年再與同公司的練習生組成NEXT兼擔任隊長，其社交網粉絲人數高達2,400萬，人氣強勁！至於25歲的程瀟5歲開始學習中國舞，練得一身好「舞」功的她被星探發掘赴韓國接受訓練，於2016年以女團宇宙少女成員身份出道。由於長相甜美兼身材勁弗，被喻為「人間芭比」，擁有微博粉絲人數1241.8萬，人氣同樣高企。