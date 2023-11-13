Alton韓國食「牛繽紛」　口震震大嗌：唔Ok！

由MIRROR成員王智德（Alton）、羅允芝（Giann）及王雍泰（Nicky）擔任主持的ViuTV全新節目《男韓即地獄！？》今晚（13日）首播。有指對於女士來說，韓國是一個充滿化妝品、時裝和café的天堂，但對於同行的男伴來說，去韓國等於落地獄！節目透過「食、玩、買、景、cp值和文化」證明「男韓非地獄」，3位主持將會體驗不同的旅遊行程，並透過抽籤和遊戲競賽決定誰可享受「天堂」，誰要落「地獄」。

首集中，3位主持抵達韓國機場便進行第一次抽籤，只有兩人獲安排專車接送，落敗的Alton要迫坐一般列車進入市區，幸好他曾在當地居住過3個月，讓他可以順利解決交通問題，在車站Alton不忘搞笑自誇：「有9成嘅人可能覺得，因為依家係繁忙時間所以咁多人。等我代表另外嗰一成嘅人講一句，我懷疑啲人聚集喺到嘅原因係因為我。」

其後3人到了馬場洞畜產市場品嘗最高級的韓牛，曾經學過韓語的Alton成為翻譯擔當，他們更意外地購入「地獄級的牛睾丸」，就連現場的韓國青年都表示未食過，他們接龍遊戲決定誰要品嘗秘製牛睾丸，Nicky成為第一個初嘗牛睾丸的主持，Alton有幸成為第2個試食牛繽紛的主持，他食到口震震向大家說：「唔ok！」