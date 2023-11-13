姜濤開名公審事件發酵　邱士縉Share好歌開解隊友

人氣男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）與柳應廷（Jer）今日（13日）出席活動，提到隊友姜濤早前開名公審事件，二人也表示有以短訊慰問對方，Stanley説：「Share以前自己唔開心會聽嘅歌畀佢。（分享埋自己經歷？）唔會啦。」他表示對方已解釋及道歉，現時最需要大家給予時間空間給他，不想再「加把嘴」。Jer就坦言當藝人壓力大，會以運動及聽歌去妗紓緩心情。提到另一隊友江𤒹生（AK）因維護好友麻利，與粉絲爆罵戰，Stanley指他只是澄清件事而並非罵戰，因麻利是朋友，不想她被誤會，亦不擔心他愈描愈黑：「AK性格話咗唔係就唔係。」

MIRROR開騷在即，問到成員何時開始閉關？二人笑言不會真的像練功一樣足不出户，平日亦會勤練歌練舞步，免得到時臨急抱佛腳。

同場還有歌手黃妍，提到她早前的廣州騷於開騷前才突然宣布取消，事後交代原因是「突發出現的不可抗力因素」，她坦言未能順利開騷感可惜：「知道唔少粉絲好失望，我哋當時都被殺個措手不及，開騷當日朝早先收到消息，大家都手忙腳亂。」她表示大會已安排退飛，自己當然很希望能再開，一切交由公司安排。問到知否取消原因？她表示一開始都有追問，但一直未有結果，後來因工作忙已忘記再問，又透露12月會在佛山開騷，有信心到時不會再被取消。談到年尾的頒獎禮，她坦言希望獲獎：「但會以平常心對待，獎項除咗係對自己嘅肯定，亦係對整個團隊嘅肯定。」