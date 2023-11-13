純電Solterra預售開催　明年首季交車

富士（Subaru）最近傳來好消息，就是品牌旗下首款輸港純電SUV——Solterra即日起接受預售，而且將會在明年首季交車，意向價HK$35萬內。建基於e-SUBARU Global Platform純電動車專用模組化底盤的Solterra，以中型純電SUV定位，車身尺碼為4,690 x 1,860 x 1,650mm，並擁有210mm高離地距及2,850mm軸距。12.3吋中央觸控屏幕、7吋數碼化儀錶、附設+/-制動力回收撥片的多功能軚環、無線Apple CarPlay及Andriod Auto連接、360度全景泊車鏡頭及駕駛席8向電動調校等屬隨車配備。

車載配備前及後軸電馬達及71.4kWh電池組的StarDrive全電動傳動系統、SAWD左右平衡式全時四輪驅動及X-MODE越野模式等。最大馬力及扭力分別215hp及336Nm，0-100km/h可6.9秒完成，續航力465km(WLTP)。充電方面，支援150kW DC快速充電，30分鐘可充至8成。代理補充，以上數字規格僅供參考，一切將以最終抵港車型為準。